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台南永康區鹽洲積淹水問題難解 抽水站今啟用改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康區鹽洲常年積淹水問題難解，鹽洲抽水站今啟用有望改善。圖／台南市政府提供
台南永康區鹽洲常年積淹水問題難解，鹽洲抽水站今啟用有望改善。圖／台南市政府提供

台南永康鹽洲地區常年積淹水問題難解，台南市政府爭取前瞻計畫預算興建鹽洲抽水站，市長黃偉哲今天主持竣工啟用典禮。

他表示，鹽洲抽水站完工後每秒鐘可抽26.25噸，對永康地區民眾生命及財產安全將有更大保障，但政府力量有限，面對極端氣候，也須請市民配合定期疏通自家附近溝渠保持暢通，。

永康鹽洲地區地勢低窪，豪大雨時常因鹽水溪水位上漲，地表雨水難排除必須以機械抽排。水利局表示，以「低地機械抽排，高地重力排」治水策略雙管齊下改善，向國土管理署爭取全額補助約3.94億元，興建每秒總抽水量26.25噸抽水站，集水範圍達97公頃，保護人口約4500人，改善鹽行、鹽洲等地區淹水情形。

地勢較低處則以目前完成的鹽洲抽水站，搭配鹽水溪防汛道路旁既有引流箱涵，於鹽水溪水位過高時利用下水道系統將鹽和路、正南三路及洲尾街一帶的地表雨水導進抽水站後再抽排至鹽水溪， 約80秒可抽光一座標準游泳池水量，將減少鹽行、鹽洲地區積淹水，並進一步增加防洪能量。

台南永康區鹽洲常年積淹水問題難解，鹽洲抽水站今啟用有望改善。圖／台南市政府提供
台南永康區鹽洲常年積淹水問題難解，鹽洲抽水站今啟用有望改善。圖／台南市政府提供
台南永康區鹽洲常年積淹水問題難解，鹽洲抽水站今啟用有望改善。圖／台南市政府提供
台南永康區鹽洲常年積淹水問題難解，鹽洲抽水站今啟用有望改善。圖／台南市政府提供
台南永康區鹽洲常年積淹水問題難解，鹽洲抽水站今啟用有望改善。圖／台南市政府提供
台南永康區鹽洲常年積淹水問題難解，鹽洲抽水站今啟用有望改善。圖／台南市政府提供

台南 淹水

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