南市歡慶雙十節 各運動場館推省錢優惠活動
台南市政府迎接雙十國慶，市有各運動場館持續推出各種國慶好康活動，南區全民運動中心有「公教醫護專屬優惠」、歸仁區全民運動中心則是「國慶月積分派對」、台南市立游泳池推出常態性優惠活動「市民運動日」，讓大家用強健的體魄，歡慶國慶日。
市長黃偉哲表示，台南市運動場館搭配節慶，不定期推出優惠好康活動，除了大家熟悉的永華國民運動中心外，新市、歸仁、南區全民運動中心也積極推出各項活動，歡迎市民朋友多多關注社群公告，踴躍參與。
體育局長陳良乾表示，為感謝軍公教人員及醫護人員的辛勞，南區全民運動中心推出「軍公教醫護專屬優惠」，只要憑證明文件申請，便可享有體適能月卡優惠；歸仁區全民運動中心的「國慶月積分派對」，報名各項團課並實際參與課程，即可獲得積分，10月10日國慶日當天積分加倍，月底結算積分冠亞季軍可獲得獎勵。
台南市立游泳池則從9月起推出常態性優惠活動「市民運動日」，每月最後一周周五，台南市民只要出示證明文件，就可享有市民獨享的室內游泳池50元、室外游泳池10元、體適能中心首小時10元的超划算優惠。10月再加碼推出「快閃優惠雙重享」活動，即日起至10月31日，健身中心上午6點至下午2點進場，全票2小時只要30元；下午2點至晚上10點進場全票享不限時使用，小朋友報名游泳課的陪同家長更可不限時免費使用體適能中心，讓小朋友學習游泳，家長也能在體適能中心健身運動，親子共同進步。
體育局表示，有關運動場館各類活動、課程及優惠訊息，歡迎有興趣的民眾，至各運動場館官網或社群網頁查詢，或直接電話洽詢各運動中心，以獲得最新報名或開課相關資訊。
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