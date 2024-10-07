台南黃金海岸擱淺貨輪傾斜 民眾擔心安全、環保局這麼說

山陀兒颱風侵襲後，民眾都在關心3艘擱淺貨輪的安全性，其中黃金海岸沙灘的阿諾號，船身向西傾斜，船頭明顯看出離地，沒有接出地面，南市環保局表示，颱風帶來強大風浪，船有移動，形成船頭在前、船尾在後，因船尾較重，船頭稍微翹起，並因地形關係，船身約傾斜5度，無安全之虞。

颱風過後，擱淺在南市西濱公路旁黃金海岸的阿諾號貨輪，再成為拍照、打卡景點，民眾開車經過，就會順道來此拍照，也有人2個多月來持續觀察阿諾號的變化，從凱米颱風來襲時擱淺，船頭朝西到山陀兒颱風過境，因強大風浪及滿潮影響，變成船頭朝南，擱淺的姿態也稍不一樣。不過，有民眾認為，船身有明顯向側邊傾斜，擔心安全問題，應做好防範。

環保局長許仁澤說，阿諾號拆解工程正由航港局招標，今天截標，但還需經評審，最快中旬才能確定；因貨輪船尾較重及現場地形的關係，船頭處有稍微翹起，並且船身向西傾斜約5度，但暫不會有安全問題，民眾可以放心。

另曾文溪口的凱達號貨輪，已進行拆解作業，不過，隨著東北季風轉強，風浪加大，現有工作船將無法承受較大風浪，也要暫停作業，等明年東北季風轉弱，風浪減小才能再拆解。而鹿耳門溪出海口貨輪多芬號，風浪捲起的沙由船舷進入，目前整艘貨輪底部都是沙，在考量其他船隻航行安全等問題下，要用哪種方式來處理，還待專家做更進一步討論。