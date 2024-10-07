南瀛國際民俗藝術節今晚開幕 18國21支藝術團體大匯演

2024南瀛國際民俗藝術節今晚在台南新營南瀛綠都心公園開幕，主辦單位安排來自18個國家21組國際藝術團隊大匯演，讓觀眾免費欣賞到難得國際藝術饗宴，搭配燈光變幻到位，現場掌聲連連。

台南市政府文化局說，南瀛國際民俗藝術節睽違6年再度登場，此次匯演國際團隊包括來自日本、南韓、尼泊爾、泰國、菲律賓、馬來西亞、蒙古、波蘭、拉脫維亞、保加利亞、塞爾維亞、斯洛伐克、義大利、波多黎各、紐西蘭、巴拉圭、智利及阿爾及利亞的藝術表演者，每支隊伍安排5分鐘精華演出。

許多觀眾開心說，這場高水準匯演，讓他們感受到前所未有文化震撼。其中，來自日本的傳統太鼓，展現獨特節奏和魅力；巴拉圭的頂瓶舞，服裝色彩豐富、頂上功夫厲害；智利的舞者，以富有表現力的舞姿，模仿海浪和鳥類姿勢的動作來講述故事，讓人對藝術美學開了眼界。

台南市長黃偉哲、副市長葉澤山、文化局長謝仕淵、民政局長姜淋煌、市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳等人晚上也到場共襄盛舉，黃表示，這場民俗藝術盛會不僅是各國傳統文化的交流，更是疫情後重新團聚象徵；感謝所有參與表演團隊，讓大家共同見證世界各地的民俗藝術；期待未來能有更多國際交流合作，推動地方文化持續發展。

文化局表示，南瀛國際民俗藝術節正式開幕後，7日至12日持續在南瀛綠都心公園主舞台及各地區巡演帶來更多精彩演出；13日閉幕式將再安排國際團隊大匯演，錯過開幕表演民眾，記得要把握機會觀賞。