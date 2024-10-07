台南東山吉貝耍孝海祭 雲林二崙溪王祭

國定民俗台南東山吉貝耍夜祭為西拉雅族重要傳統，昨晚夜祭拜豬、牽曲等，壓軸的孝海祭今下午1時半開始。另，雲林二崙鄉三和村深坑社區緊鄰新虎尾溪，每年祭拜溪王成為當地特有的溪王祭，昨近百村民準備豐盛供品到溪邊祈求河川平穩、灌溉順利。

「吉貝耍」為東山東河里古稱，夜祭祭典主角就是部落的守護神、族靈「阿立母」。不過今年拜豬頭數大約不到往年一半，大公廨管理委員會主委段炎騰說，往年祭拜豬隻約20頭，大都採租賃減少成本，今年多名想拜豬還願的族人找不到豬販來租賃還願豬，但買斷1頭豬要1萬2000元，除負擔重，且拜完豬肉難處理，許多人打消念頭，是銳減主因。

此外，詔安客家祖先在清朝康熙年間從福建省遷徙到台灣，在雲林新虎尾溪一帶開墾農田，時常氾濫致災，1898年在溪邊設立「石敢當」祭拜溪王，成為傳統。三和村長李宏隆、深坑社區發展協會理事長廖慶杰說，早年祭拜溪王都選在除夕或中元節，近年配合詔安客家文化節活動，於10月擴大辦溪王祭，透過導覽解說，希望讓年輕人也認識歷史。

縣長張麗善等人一同以古禮祭拜溪王，張麗善說，抱持飲水思源的心意虔誠祝禱，盼此文化持續保存、延續。