護坡後退、涵管淤塞 台南漁光島2大危機

台南安平區漁光島在安平商港「南自貿、北觀光」政策下前景看好，北側海埔新生地沙灘已成為帆船運動重要據點，但緊急救援出入口處兩側土岸被強浪沖刷裸露，防護坡後退，一旁涵管也遭沙堵塞不利排水，在地里長盼改善以守護漁光島。

南市水利局長邱忠川回應，漁光島為港務公司管轄，將釐清權責，並會同相關局處協助處理，讓漁光島麗海灘不失色，以及徹底改善涵管淤塞，水排不出去問題。

漁光里長林寧峰表示，漁光島海灘在南北防波堤間是月牙灣形狀，山陀兒颱風過後這幾天人潮又多起來，海濱有帆船委員會辦營隊活動，加上來此運動的玩家，熱鬧得很，不過，北側海灘緊急救援入出口處，卻因遭風浪侵襲，較高的土坡遭沖刷而往後退並裸露，影響景觀及安全。

林寧峰也說，之前水利單位在土坡下方放置石頭，起了防護效應，不過沒石頭之處繼續遭沖刷，從凱米颱風到山陀兒，裸露的面積加大，應加長防浪的設施。有衝浪玩家認為，應放看起來較美觀且有抵擋強浪功效的大石頭。

另，漁光島有涵管把雨水排入海裡，不過每次颱風來襲，強浪就會把沙帶進涵管而塞住，兩次颱風都發生這一問題，雖然港務公司有開口契約，委由區公所發包由固定廠商會清淤，居民發現還是一再發生排水困難，建議設逆止閥設施，以免島內積水排不出去。