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東石漁人碼頭辦大型活動易塞車 縣府：明年擴大交管

中央社／ 嘉義縣6日電

嘉義縣長翁章梁今天到東石漁人碼頭參加「2024鹹味浪潮野餐趣」活動時說，今年海之夏海上煙火秀結束後東石大塞車3小時，縣府正研擬擴大交管等方式，避免明年塞車重演。

嘉義縣東石商圈觀光發展協會今天在東石漁人碼頭舉辦「2024鹹味浪潮野餐趣」活動，邀請嘉義在地青年、商圈及小農設置特色攤位，還有DIY體驗活動及精彩演出，並於草皮區舉辦大型野餐，翁章梁下午出席同樂。

翁章梁致詞說，東石這幾年知名度大增，很多電影來此取景，遊客大增，尤其是8月東石煙火秀，吸引數十萬人潮擠爆漁人碼頭，煙火秀結束3小時後，車流才完全散去，他在臉書（Facebook）上被一堆人罵翻。

翁章梁強調，最近與縣府相關單位討論如何讓大家欣賞到漂亮煙火，又不會塞車；但東石地理條件是一條路進來、一條路出去，除非短期內可開闢另一條道路，目前可行方式是擴大管制圈、開接駁車，讓車潮在1個小時至1個半小時疏散。

翁章梁表示，目前還規劃東石漁人碼頭2.0，未來將會增加很多遊憩設施，預計耗資新台幣1.5至2億元。

東石商圈觀光發展協會理事長吳思蕙說，此次活動以「野餐趣」發想，期望透過野餐活動，讓大家可和家人朋友坐下來好好感受東石舒適與美景，並享受特色飲食體驗，特別感謝縣府與農村水保署南投分署支持，讓活動更加精彩、有趣。

東石 漁人碼頭 野餐

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