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嘉市有事青年節...百組青年5大創意主題 雙十節點亮320古城

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市「第四屆有事青年節」將於雙十國慶展開，市長黃敏惠（左五）與來賓一起點亮「嘉事書報亭」。記者李宗祐／攝影
嘉義市「第四屆有事青年節」將於雙十國慶展開，市長黃敏惠（左五）與來賓一起點亮「嘉事書報亭」。記者李宗祐／攝影

嘉義市有事青年節國慶日起為期11天以「青春交會我的事」為題、以「氣泡」元素發想設計品牌；百組團隊企畫5大創意亮點，集結主題展覽「emo 人生：你在煩惱什麼呢？」、創意裝置「城市實驗 code」、青春展演「節奏狂潮 Beats in Bloom」、影像互動「Action！小城謎走」、永續體驗「青年永續 LAB」，並串連嘉市搖滾音樂祭、開嘉市集2大風格節慶，從國慶假日開始，一起嗨玩嘉義市。

「第四屆有事青年節」將於雙十國慶展開，連結2大響應、5大串連活動，感受有事青年節同時，也體驗嘉義美物圖鑑、放大二通圈、Chill+案內所小旅行、嘉義市搖滾音樂祭、閱讀浪行動書車、開嘉市集等活動精彩魅力。

今天嘉義市長黃敏惠、智慧科技處處長郭軒志等人一起點亮「嘉事書報亭」，以閱讀方式認識嘉義大小事，透過5大精彩內容，以影像互動連結過去、在主題展覽和青春展演中感受當代，並透過永續行動思考未來。

黃敏惠表示，「青年」不再以年齡畫分，而是保有改變動力的每一個人；「有事」就是關注當代重要的事，號召所有不願受限於傳統價值觀、不循規蹈矩的你，匯聚創意及實驗動能，讓每個人都能在自己關心的議題上發揮影響力。

今年有事青年節首檔以emo為題，邀請非營利組織「Teach For Taiwan 為台灣而教」、「JOYCE 就以斯」、平面設計師「Misc 林佳齡」、攝影編輯人氣組合「DDZZ（叮咚 Dingdong、劉秝緁 zz）」、台灣首位鯨豚攝影師「金磊 Ray ChinImages」、「萬秀洗衣店」6組參展團隊。

5大創意裝置將現身城市各個角落；嘉義市噴水圓環「有事青年 coke」，將百年噴水池化為汽水瓶、中央第一商場「二通噴水池」、「嘉事書報亭」、城市願景館「靈感空氣砲」以及中央廣場「Battle乒乓台」。

青春展演「節奏狂潮 Beats in Bloom」17組專業團體搭配16組在地青年嗨翻中央廣場；宇宙人、好樂團 GoodBand、民生電氣、Theseus 忒修斯、築夢者等知名音樂人及在地重量級創意卡司，於中央廣場共同敲響青春節奏；發揮「大手牽小手」，以有事青年節為平台，開啟職業團隊與學校社團的交流。

城市影像馬拉松挑戰「Action！小城謎走」號召36小時影像不停拍，透過影像創作和小城時光謎走沉浸體驗，了解建城 320周年嘉義市文化歷史。有15獎項，總獎金近20萬元，但需於10月8日中午前完成報名。

相關訊息可上「有事青年實驗室」官方網站、「有事青年實驗室」Instagram、「嘉義市政府智慧科技處」臉書粉絲專等查詢。

嘉義市長黃敏惠（左四）與來賓一起點亮「嘉事書報亭」，「第四屆有事青年節」將於雙十國慶展開一連串活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左四）與來賓一起點亮「嘉事書報亭」，「第四屆有事青年節」將於雙十國慶展開一連串活動。記者李宗祐／攝影
「第四屆有事青年節」將於雙十國慶展開，市長黃敏惠邀請各界來嘉義市感受精彩魅力。記者李宗祐／攝影
「第四屆有事青年節」將於雙十國慶展開，市長黃敏惠邀請各界來嘉義市感受精彩魅力。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠「嘉事書報亭」與青年影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠「嘉事書報亭」與青年影。圖／嘉義市政府提供

嘉義 青年

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