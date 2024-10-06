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台南再傳獨居女因病家中身亡 市府呼籲這樣防範

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南仁德一名獨居的59歲劉姓女子因失聯3天，親友報警協尋後，昨發現其因病獨自在家中身亡，台南市社會局接獲通報後，第一時間已派社工員聯繫親屬，提供關懷及情緒支持，也呼籲獨居者平時可與鄰里互相關懷、互助通報。

社會局調查，該女子剛從職場退休，非高齡獨居長者，也非社福列冊關懷對象，平日身心狀況穩定，且與朋友互動良好，因友人近日聯繫不上她，尋求里長與警方協助後，才發現憾事；該女家中尚有其他手足，接獲消息後，已出面協助喪葬事宜。

社會局說明，針對獨居長者、身心障礙民眾及社福列冊關懷對象，會透過區公所、身心障礙者個案管理中心造冊，依分級提供不同頻率的關懷訪視；部分中壯年獨居者在社區生活，就須仰賴鄰里內定期互相關懷、互助通報，如有發現需要關懷的家戶或遭遇生活陷困者，可至各社福中心求助。

社會局提到，若接獲區公所或社區內有孤獨死案件，會立即請社工陪同家屬前往處理，同時啟動市府跨局處橫向連結處理機制，如有經濟困難亦會連結民間資源處理後事。台南目前在新營、安平、東區、南區、北區、安南、永康、新豐、善化、麻豆、北門、玉井等12處設置社會福利服務中心，針對有需協助的脆弱家庭提供生活協助。

台南 獨居 社工

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