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台南漁光島沙灘護坡不敵颱風 地方要求加長防沖刷設施

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平漁光島緊急救援出入口處，不敵長浪，護坡往後退，地方建議應加長防浪長度設施，守護美麗海灘。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島緊急救援出入口處，不敵長浪，護坡往後退，地方建議應加長防浪長度設施，守護美麗海灘。記者鄭惠仁／攝影

南市安平漁光島在南自貿、北觀光的政策下，前景看好。漁光島北側海埔新生地為數十年淤沙沉積造成，已成為帆船運動重要據點，但緊急救援出口處歷經凱米、山陀兒颱風侵襲，兩側土岸被強浪沖說裸露，地方要求加長防沖刷設施；而一旁涵洞也遭沙堵塞，不利排水，建議裝設逆止閥設施，避免颱風大雨時水排不出去。

水利局長邱忠川表示，漁光島為港務公司管轄，會釐清相關權責，會同相關局處協助處理，讓漁光島美麗海灘不失色，以及徹底改善涵管淤塞，水排不出去的問題。

漁光里長林寧峰表示，漁光島的海灘在南北防波堤間是月牙灣形狀，已成台南市區海濱重要景點，颱風過後這幾天人潮又多起來，海濱有帆船委員會辦營隊活動，加上來此運動的玩家，熱鬧得很。不過，北側海灘緊急救援入出口處，卻因遭風浪侵襲，較高的土坡遭沖刷而往後退並裸露，影響景觀及安全。

玩家反應，此緊急救援管道出入口，也有許多之前遭人傾倒的石頭，已被海浪沖得散落在護坡下，應清除，改放置看起來較美觀，且有抵擋強浪功效的大石頭，以維美麗景觀。

林寧峰說，之前，水利單位為防護坡遭沖刷，有在下方放置石頭，也起了防護效應，不過，放置石頭的面積不夠大，沒石頭處繼續遭沖刷，從7月的凱米颱風到這次山陀兒颱風，已使被沖刷而裸露的面積加大，而且護坡往後退，應該往北加長防浪長度設施，守護漁光島。

另，漁光島有涵管把雨水排入海裡，不過，每次颱風來襲，強浪就會把沙帶進涵管而塞住，造成雨水排不出來，兩次颱風都發生這一問題，雖然港務公司有開口契約，委由區公所發包，有固定廠商會清淤，但還是會再發生，應設置逆止閥設施，改善問題，以免島內積水排不出去。

台南市安平漁光島緊急救援出入口處，不敵長浪，護坡往後退，地方建議應加長防浪長度設施，守護美麗海灘。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平漁光島緊急救援出入口處，不敵長浪，護坡往後退，地方建議應加長防浪長度設施，守護美麗海灘。記者鄭惠仁／攝影

山陀兒颱風 運動 雨水

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