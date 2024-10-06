河川氾濫成災 雲林二崙詔安客祭拜「溪王」求平安

雲林縣二崙鄉三和村深坑社區早年開墾因緊鄰新虎尾溪，時常因大雨致災，居民為此在溪邊設立「石敢當」每年祭拜溪王，成為當地特有的「溪王祭」民俗活動，今天近百村民準備豐盛供品祭拜溪王，祈求河川平穩、灌溉順利，縣長張麗善表示，溪王祭是抱持飲水思源的心意虔誠祝禱，盼此文化持續保存延續。

「溪王祭」源自清康熙年間，當時詔安客家祖先自福建省遷徙至台灣，在新虎尾溪一帶開墾農田，因新虎尾溪未設置堤防，時常發生氾濫災害，深坑社區發展協會理事長廖慶杰表示，村民於1898年在溪邊設立「石敢當」祭拜溪王，祈求平安，演變至今「溪王祭」的傳統，深坑社區持續傳承，每年村民仍會備供品至溪邊祭祀溪王。

三和村長李宏隆表示，早年祭拜溪王都是選在除夕或中元節，因時代演變，近年年輕人多不知該傳統，該活動不僅是對客家先民的感恩，也反映居民對土地的深厚情感，為持續傳承，近年配合詔安客家文化節活動，每年10月擴大舉辦溪王祭，透過導覽解說，希望讓年輕世代也能認識過往歷史。