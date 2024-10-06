美樂蒂與酷洛米席捲台南安平 開展3天湧4.5萬人次朝聖

可愛風暴席捲台南安平，南市府觀旅局今年與三麗鷗公司攜手合作，舉辦「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」，12米高美樂蒂與酷洛米充氣裝置，3天來約達4.5萬人次朝聖，讓在地商家相當開心，不過，有民眾反映，「安平交通又塞爆，每個停車場都爆滿，光是開離安平就要花1小時，真是考驗政府應變能力。」對此，觀旅局表示，活動會場周邊有2處公有、8處收費大型停車場，歡迎民眾可多加利用。

觀旅局表示，三麗鷗公司人氣明星美樂蒂與酷洛米進駐安平，成功吸引大批粉絲、親子與遊客湧入，人潮預期與2022年迪士尼Tsum Tsum的活動差不多，截至今中午12點，開展3天來約吸引4.5萬人次參觀。

針對民眾反映停車問題，觀旅局回應，活動會場有安排交通引導人員，周邊也有不少大型免費停車場，像是運河路停車場、安億路停車場等，僅需步行一小段路，歡迎民眾可多加利用。

觀旅局提到，2024可愛降臨活動展至11月17日，預期每逢周末參觀人潮眾多，建議民眾可搭乘大眾運輸工具前往，從台南火車站出發可搭乘大台南公車19路、99路在原住民文化會館站下車；高鐵台南站則可搭乘H31延駛公車至原住民文化會館站。

「2024可愛降臨：My Melody & Kuromi 台南探險之旅」活動人潮眾多也反映在市區住宿率，台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰表示，上周五旅館住宿率約8成多，周六超過9成；台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠則說，民宿住宿率約8成多，昨天更幾乎滿房。

安平區長蕭泰華表示，本周末安平車潮人潮眾多，雖偶有塞車但在警方與義交的積極疏導下，周邊交通還算順暢，且在地店家都很高興看到這麼多遊客到訪，雖然很忙，但大家都忙得很開心。