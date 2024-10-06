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江蕙大巨蛋開唱 黃敏惠喊話同鄉：慶建城320年「回來慶祝」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠表示，昨天國慶晚會再次聽到江蕙歌聲滿滿感動，期盼明年能邀請江蕙回嘉開唱，慶祝嘉義建城320+1活動。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠表示，昨天國慶晚會再次聽到江蕙歌聲滿滿感動，期盼明年能邀請江蕙回嘉開唱，慶祝嘉義建城320+1活動。記者李宗祐／攝影

昨天晚上國慶晚會在台北大巨蛋舉辦，戰勝病魔的天后江蕙封麥9年後受邀復出獻唱，滿場觀眾掌聲不斷，受邀出席的嘉義市長黃敏惠再聽到江蕙歌聲也是滿滿感動；黃敏惠說，許多鄉親期待江蕙能回嘉開唱，江蕙是嘉義人，明年慶祝嘉義建城320+1，希望二姐江蕙回來一齊慶祝。

黃敏惠今天上午出席「有事實驗周」開幕記者會時說，二姐江蕙是嘉義溪口人，也住過嘉義市，明年嘉義市將舉辦慶祝建城320+1活動，許多嘉義鄉親希望江蕙能回嘉開演唱會，「二姐回來吧，我們很期待你！」。

黃敏惠說，昨天在現場聽到很多尖叫聲，尤其看到江蕙這麼勇敢、這麼努力，永不放棄的精神就是嘉義人的精神。二姐加油，感謝為台灣帶來這麼豐富、有感情、很有意義的歌聲，讓大家再一次被振奮起來，相信中華民國也會被振奮起來、台灣再振奮起來！明年辦嘉義建城320+1活動，期待二姐回來一齊慶祝。

嘉義 國慶 黃敏惠

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