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讓圖書館淘汰舊書永續循環 雲林「微冊角落」吸引日韓加入

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府日前到日本佐渡市拜會市長渡邊竜五，並舉辦微冊角落海外擴點說明會，吸引當地8間民宿、複合式餐廳、觀光景點、商店加入微冊角落。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府日前到日本佐渡市拜會市長渡邊竜五，並舉辦微冊角落海外擴點說明會，吸引當地8間民宿、複合式餐廳、觀光景點、商店加入微冊角落。圖／雲林縣政府提供

雲林縣為讓圖書館淘汰書籍有更好去處，2017年與縣內店家合作，主動提供二手書籍打造「微冊角落」，讓閱讀文化深入民眾生活，目前在國內已有近300處據點，去年並拓展至韓國，日前新增日本佐渡市8間店家加入，締造「閱讀外交」新成績。

縣府文觀處長陳璧君表示，縣府每年都會編列經費購買書籍，購買新書時，舊書便需要庫存，為避免這些書籍在倉庫裡閒置，2017年與縣內店家合作，由縣府提供這些舊書，協助店家打造微冊角落，讓書籍持續提供給需要的讀者，達成書籍的永續循環，微冊角落已在2020年註冊成為雲林的閱讀品牌，今年也獲得2024亞太行動永續金獎。

透過與便利商店、全縣20鄉鎮市，及嘉義、台中、台南、高雄、台北、連江等縣市的店家合作，雲林微冊角落全台據點有290多處，去年並拓展到韓國釜山，提供當地300多本書打造微冊角落。

日前縣府到日本佐渡市拜會市長渡邊竜五，並舉辦微冊角落海外擴點說明會，吸引當地8間民宿、複合式餐廳、觀光景點、商店加入微冊角落，渡邊竜五喜歡閱讀也樂見支持微冊角落在日本拓點，並希望雙方能有更緊密的合作。陳璧君說，微冊角落在日本加入後，全球海內外據點新增至308處，發揮品牌效益，讓閱讀在國際間擴散，儼然是「閱讀外交」的最佳示範。

陳璧君表示，希望微冊角落閱讀品牌不僅在雲林、台灣，還能推展到世界更多地方，同時也能讓更多旅外的台灣朋友和華人朋友有機會接觸到這個品牌、閱讀書籍，讓每一本書都能永續循環，在各地流動。

雲林縣為讓圖書館淘汰書籍有更好去處，2017年與縣內店家合作，主動提供二手書籍打造「微冊角落」，讓閱讀文化深入民眾生活，目前在國內已有近300處據點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣為讓圖書館淘汰書籍有更好去處，2017年與縣內店家合作，主動提供二手書籍打造「微冊角落」，讓閱讀文化深入民眾生活，目前在國內已有近300處據點。記者陳雅玲／攝影

品牌 日本 雲林

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