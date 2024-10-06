走讀在地開啟綠川生活地圖 新營社區大學造探訪水圳

台南市新營區公所與新營社區大學探訪水圳 ，走讀調查並討論埤塘與水圳社區生活型態與文化環境，開啟綠川生活地圖，希望讓外界更清楚探索新營在地水文特色。

新營區公所社區營造計畫「沿著水圳做社造」系列，已邁入第三個年頭，從第一年的天鵝湖故事工作坊開始，到今年綠川綠色生活地圖統整與實作工作坊，分別以埤寮社區的天鵝湖及今稱綠川的嘉南大圳新營支線為主軸，調查並討論新營在地埤塘與水圳的社區生活型態與文化環境。

新營區長翁振祥說，今年社造課程焦點放在「嘉南大圳新營支線」，由新營社大老師帶隊踏查新營文化中心至新民國小水圳沿岸地區，在日間與晚間兩個時間點，記錄水圳沿線的植栽、生物、休憩造景及社區居民食衣住行等等，從最貼近在地人的角度，了解水圳生活圈的點點滴滴。

新營社區大學主任張文彬表示，嘉南大圳新營支線早期為農業灌溉用途，但隨著時代變遷，新營由農村發展為市區，水圳亦因環境美化及休閒功能需求下，轉型為「新營綠川」，課程藉由學員踏查水圳並自行設計綠川生活地圖，有助於居民對社區環境資源的認知與利用。透過實地走訪課程，串聯對土地的共同情感。