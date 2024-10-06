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西螺七崁路跑逾2千人跑過西螺大橋 喜獲「犀牛望月」龍珠

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」今天上午鳴槍起跑，2400多名跑者一起跑過西螺大橋，感受濁水溪風光，完賽者可獲得今年才有的完賽紀念龍珠「犀牛望月」。圖／雲林縣政府提供
「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」今天上午鳴槍起跑，2400多名跑者一起跑過西螺大橋，感受濁水溪風光，完賽者可獲得今年才有的完賽紀念龍珠「犀牛望月」。圖／雲林縣政府提供

為推廣西螺七崁武術，雲林縣府和西螺七崁武術文教基金會共同合辦西螺七崁路跑活動，今年邁入第三年，「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」今天上午鳴槍起跑，2400多名跑者一起跑過西螺大橋，感受濁水溪風光。

西螺七崁路跑活動今年賽事活動分為4K休閒組、9K挑戰組以及專業21K半馬組三組別，共2400名額，今年開放開始報名30分鐘內，各組別就報名額滿，雲林縣長張麗善表示，七崁路跑今年以西螺森活武樹園區為起點，沿著西螺大橋，讓跑者飽覽濁水溪風光及西螺著名地標，感受雲林在地文化。

西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源表示，西螺七崁路跑活動每年都有不同主題，完賽者都可獲得當年才有的完賽紀念龍珠，今年路跑標的是三崁，三崁即今日二崙鄉田尾村、林仔村鄰近地區，紀念龍珠設計意象是「犀牛望月」，象徵跑者的智慧及堅忍不拔的毅力。

縣議員李明哲長年推廣武術運動，他表示，七崁武術是在地文化，近年透過創新活動，吸引年輕一代加入，未來將朝向興建武館，結合觀光及文化，打造一處隨時可參觀的武術園地。西螺七崁路跑系列活動規畫連續舉辦7年，跑者只要參加7次，可收集到7款不同造型的龍珠。

「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」今天上午鳴槍起跑，2400多名跑者一起跑過西螺大橋，感受濁水溪風光，完賽者可獲得今年才有的完賽紀念龍珠「犀牛望月」。圖／雲林縣政府提供
「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」今天上午鳴槍起跑，2400多名跑者一起跑過西螺大橋，感受濁水溪風光，完賽者可獲得今年才有的完賽紀念龍珠「犀牛望月」。圖／雲林縣政府提供
「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」今天上午鳴槍起跑，2400多名跑者一起跑過西螺大橋，感受濁水溪風光，完賽者可獲得今年才有的完賽紀念龍珠「犀牛望月」。圖／雲林縣政府提供
「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」今天上午鳴槍起跑，2400多名跑者一起跑過西螺大橋，感受濁水溪風光，完賽者可獲得今年才有的完賽紀念龍珠「犀牛望月」。圖／雲林縣政府提供
「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」今天上午鳴槍起跑，2400多名跑者一起跑過西螺大橋，感受濁水溪風光，完賽者可獲得今年才有的完賽紀念龍珠「犀牛望月」。圖／雲林縣政府提供
「2024西螺七崁路跑-跑趣三崁GOGOGO」今天上午鳴槍起跑，2400多名跑者一起跑過西螺大橋，感受濁水溪風光，完賽者可獲得今年才有的完賽紀念龍珠「犀牛望月」。圖／雲林縣政府提供

西螺大橋 路跑 雲林

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