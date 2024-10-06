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山上花園水道博物館5周年慶 邀遊客追貓、賞花、採蜂蜜
台南山上水道博物館迎接5周年館慶，安排採蜂蜜、攀樹等戶外體驗，今年台灣文博會人氣的吉祥物巷仔Niau也將現身，邀請各地邀請遊客入園賞遊。
山上花園水道博物館10月10至13日將舉辦5周年館慶，除有罕見蘭花展，12、13日還首度採蜂蜜體驗，以及攀樹等生態課程，搭配文創手做市集，還有剛剛走出城區的大中小巷子Niau日來成話題。
文化局長謝仕淵說，文博會期間最受矚目十公尺高的巷子Niau將移師到水道博物館，和之前就曾亮相的3.5公尺，小型的巷子Niau一起帶動話題；除此之外，還有7隻各種可愛造型的迷你巷子Niau也同步在園區各地展示，展出到年底。
館慶活動還將舉辦超過五百盆的大型蘭花展，工業風的建築搭配蘭花，將帶給民眾完全不同視覺感受；而園區長期推動自然體驗課程，也搭配館慶活動，在12、13日舉辦半日蜂農，結合攀樹體驗，讓親子了解蜜蜂生態，學習採蜜，還有攀樹等技巧。
12、13日還將有文創市集及蘭花手做體驗，以及最受親子喜愛，由博物館協作平台推出的科學闖關贈禮活動。
館方表示，在文化局支持下，趕在館慶前夕，也在戶外戲水池搭設遮陽帳，歡迎全國遊客國慶期間，來山上追貓、賞花，體驗生態，相關活動、報名可搜尋台南山上花園水道博物館官網（https://waterworks.tainan.gov.tw/）及臉書粉專
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