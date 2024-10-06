嘉義市辦櫻桃小丸子路跑 5千跑者熱絡城市經濟

嘉義市運動用品公司舉辦櫻桃小丸子路跑，吸引超過5000名跑友參與，穿著粉色小丸子T恤跑者迎接晨曦起跑；市長黃敏惠表示，運動跑出健康、青春、活力，運動產業帶動城市運動經濟，小丸子特色路跑活動除了是童年回憶，也看見全家人一起路跑，透過運動創造美好的回憶。

黃敏惠表示，全統運動用品公司從汪汪隊到航海王再到櫻桃小丸子，將熱門IP與路跑活動結合；路跑運動代表城市的競爭力，嘉義市提倡全民運動不遺餘力，積極興建西區全民運動館、優化港坪運動公園及整修田徑場等場館；市府並將運動與健康雙點結合，營造愛運動、食健康的校園文化，讓嘉義市的孩子擁有面對挑戰的信心與健康的體適能，透過運動生活化培育未來健康公民、滋養心靈。

這次路跑活動從二二八國家紀念公園出發，現場播放熟悉的「櫻桃小丸子」主題曲，並安排各種互動遊戲以及拍照打卡點，讓所有喜愛櫻桃小丸子的粉絲們重拾童年時光，感受無憂無慮的美好回憶。