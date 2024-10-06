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台南學校用茶飲文化創造亮點 播下愛鄉土、護生態的種子

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市建興國中、崑山、海東國小將茶飲文化融入課程，播下愛鄉土、護生態的種子。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中、崑山、海東國小將茶飲文化融入課程，播下愛鄉土、護生態的種子。記者鄭惠仁／攝影

茶飲文化融入課程，也能創造學校亮點！台南市建興國中、崑山、海東國小參加農業部的「茶葉食農教育教案徵件計畫」，就分或精選、優選，學校透過用心的教學活動，浸淫式地播下愛鄉土、護生態的種子，成為在地農業與生態環境的守護者。

市長黃偉哲獲知3校得獎，也稱許有有加，他說，台南飲茶文化與台灣人密不可分，如手搖冷飲、沖泡茶葉紅茶、綠茶、烏龍茶等，與生活息息相關，今年的國宴飲品，便是出自台南知名手搖飲業者的好茶，也是台南之光，樂見學校發展茶葉教育，讓學生對在地茶飲產業有更深入了解。

為推廣食農教育、提升學生對茶葉相關知識，及協助教師在課程教學中的運用，農業部茶及飲料作物改良場辦理茶葉食農教育教案徵件計畫，建興國中獲得精選，崑山及海東國小各獲優選肯定。

建興國中教師楊孟勳、周育信以「茶，餘飯後」為主題，引導學生對茶的製程產生興趣，探討人與環境間的永續關係，進而養成學生永續發展的行動。崑山國小老師杜弘毅則以「一縷茶香 百年繚繞」為主題，期盼透過課程教學，讓學生了解台灣茶的特色與種類，也能創作出品茗與茶類料理相關作品，他說，「茶類料理蘊藏著生命深邃記憶的滋味，讓學生體會家人團聚在一起的美好滋味。」

海東國小老師陳啟昌及崇明國小老師洪方莉共同設計「台灣茶葉」課程，以飲食文化中許多茶飲相關應用，加深加廣，讓學生對茶文化、分類與製作有更進一步的認識，並能對茶葉生產與環境永續進行深入探討。

教育局長鄭新輝指出，參賽教師透過茶葉品茗、介紹特色品種、探討文化與環境議題，培養學生觀察周邊土地與環境的關聯，養成支持農業的信念，也能向下扎根。

台南市建興國中、崑山、海東國小將茶飲文化融入課程，播下愛鄉土、護生態的種子。記者鄭惠仁／攝影
台南市建興國中、崑山、海東國小將茶飲文化融入課程，播下愛鄉土、護生態的種子。記者鄭惠仁／攝影

台南 茶葉 食農教育

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