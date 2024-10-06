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嘉義水上UP馬拉松 上千人熱情開跑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「第二屆水上UP馬拉松-紫色山城仙草園區」今天清晨6點在嘉義縣北回二館太空教育館開跑，縣長翁章梁（前排右五）、水上鄉長林緗亭（左三）等人鳴槍起跑為所有跑者加油打氣。
「第二屆水上UP馬拉松-紫色山城仙草園區」今天清晨6點在嘉義縣北回二館太空教育館開跑，縣長翁章梁（前排右五）、水上鄉長林緗亭（左三）等人鳴槍起跑為所有跑者加油打氣。

嘉義縣水上鄉公所水上UP馬拉松，今天清晨在北回二館太空教育館開跑，超過千名跑者聚集一齊玩轉水上鄉；縣長翁章梁表示，運動結合觀光行銷推廣水上鄉在地特色。

「第二屆水上UP馬拉松-紫色山城仙草園區」今天清晨6點在嘉義縣北回二館太空教育館開跑，上千名跑者參與路跑活動，縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭等人鳴槍起跑為所有跑者加油打氣。

縣長翁章梁表示，這次路跑活動，讓更多人了解水上這塊土地，體會水上鄉的美景、美食及濃厚人情味，讓運動結合觀光，行銷推廣水上鄉的在地特色。他尤其佩服林鄉長在經歷辛苦癌症療程後，仍宣揚快樂與健康，今天路跑提供乳癌篩檢服務，提醒跑者生活再忙碌，也要注意己的身體，保持健康好心情。

林緗亭表示，水上鄉種植仙草面積排名南部之冠，原本想呈現仙草紫花植株，可惜7月凱米颱風作祟，仙草災情慘重，但現場仍提供仙草汁、仙草凍、仙草冰淇淋等補給品，讓跑者能在運動過程中大飽口福。

水上UP馬拉松今年邁入第二屆，賽事全面升級，新增了全馬組（42K），路線安排從北回二館太空教育館出發，沿著柳林自行車道、經過水上鄉公所、穿越台82線快速道路橋下運動公園、水圳綠道自行車道、進入八掌溪綠色隧道、經過紫色山城仙草園區等，讓每位跑者看見水上鄉的每個角落，欣賞沿途的美景風光。

賽事也準備了豐富的抽獎品項，最大獎為價值萬元的50吋液晶顯示器，還有鐵三角藍牙耳機、小米運動手錶及各式家電等多樣獎項。

嘉義縣水上鄉2024第二屆水上UP馬拉松，上千人齊聚熱情開跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉2024第二屆水上UP馬拉松，上千人齊聚熱情開跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉2024第二屆水上UP馬拉松，上千人齊聚熱情開跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉2024第二屆水上UP馬拉松，上千人齊聚熱情開跑。圖／嘉義縣政府提供

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