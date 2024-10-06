遙祭西拉雅族祖靈 台南東山吉貝耍夜祭今明登場

國定民俗台南東山吉貝耍夜祭今、明兩天登場，主辦單位下午起安排一系列活動，深夜更有夜祭拜豬牽曲等活動，預料將湧入大批遊客。

東山吉貝耍夜祭每年農曆9月4、5日（今年國曆10月6、7日）登場，「吉貝耍」為東山區東河里古稱，居民幾乎都是族靈「阿立母」忠實信徒，據稱有72%住家神龕頂桌上或壁腳，供奉著「阿立矸仔」（祖靈瓶）。部落中除有5座家族公廨及1座大公廨，更可讓民眾親近了解西拉雅人信仰文化。

夜祭祭典主角是部落的守護神「阿立母」，族人會準備豐盛祭品，包括全豬、米酒等，以表達對阿立母敬意，夜祭儀式流程包括敬酒請神、點獻豬、謝還願、過火、覆布禮、翻豬禮、牽曲。隔天中午農曆九月五日再舉行孝海祭。

西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤指出，今年夜祭下午2點起登場，安排有部落導覽，約晚上6點半有孩童牽曲與古調歌舞表演，晚上7點起晚會開幕，有原住民歌舞表演交流等，深夜11點起至翌日凌晨有Tai-ai夜祭拜豬牽曲，壓軸孝海祭明下午1點半至3點登場。