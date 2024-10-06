南市亞太棒球村 朝採購法委外

台南市亞太國際棒球訓練中心即將完工，多名議員質詢營運方式，有人主張擴大周邊土地開放商業使用，增加統一球團投標意願，也有議員說，不能苦苦痴等統一獅，要設定最後期限；也有議員希望改變營運方式，培訓選手；體育局說，目前朝向以採購法委外方式進行，並擴大邀請業者參與投標。

亞太棒球村含成棒主場及副場、少棒主場及副場、內野練習場、戶內外投打練習場，年初採ROT促參條例，一次性委外給廠商營運，年租金250萬元，營運額4千萬元以下不收權利金，4千萬以上依金額收取5%到20%不等，1次簽約年限10年，外界認為統一會投標成為新主場，卻未投標。

議員郭鴻儀指委外營收超過4千萬元抽成，但營運成本推估5千萬元，無誘因；亞太棒球村坐落公39公園用地，依規定僅地下部分可作商場、超市使用，提案以都計變更解除土地使用限制，提升開發效益，以利招商。

議員李中岑說，成立棒球村目的希望棒球成績越來越好，現在很多場地讓學校管理，選手要使用訓練，學校反而不同意，花大錢建棒球村，不是為了財團，是希望培養好選手。議員陳皇宇說，可優先給在地球團經營，但要設定期限，採出租場地方式也能吸引國外球隊來訓練，體育局要有多元規畫。

體育局表示，亞太ROT促參委外作業，第一次招商未果後檢討，考量投入4億元，單以商業使用未達整體效益，將要求營運業推動城市三級棒球發展、提高整體棒球水準，朝向以採購法委外進行，擴大邀廠商參與，成棒主場預計15日草皮施作，整體工程明年1月15日前驗收，明年初覓得營運廠商，6月前點交，未委託經營前維持現有營運，以市府預算維護管理場地。