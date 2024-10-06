老人樂活 台大雲林推十全課程

雲林縣府昨天表揚模範老人，最高齡的二崙鄉百歲人瑞廖大博，身體健朗還能下田耕種，仍然如年輕一般勤農不懈，管理幾畝菜園，從播種、施肥、除草到收成裝箱上市場，獨力作業，展現驚人體力毅力；縣府也與台大雲林分院發表「十全老人樂活方案」，針對高齡者認知等6大面向設計出輕鬆的檢測方式，讓長者健康全方位。

台大雲林分院在社區推動長者預防及延緩失能，發現長輩視力、聽力問題長期被忽視，影響生活品質，更是造成失智症最大原因，醫院團隊針對長輩聽力、視力、認知、營養、活動及憂鬱等6面向，設計課程，經試辦結果，長輩防治失智有明顯進步，將配合縣府全力推廣。

台大計畫主持人、神經部主任張楷杰指出，2018年院方在雲林社區推動「阿波羅」計畫，以血壓、心跳、肌少症檢測為主，發現長輩對數字敏感度不佳，卻很在意身體功能退化，配合WHO推動ICOPE（老年人綜合照護），台大對長者6面向設計「十全老人樂活」課程，透過小遊戲及動作改善高齡退化，增進健康。課程在4個社區試辦，發現長輩視力、聽力、憂鬱及體能等都有顯進步，團隊培訓50名種子教師，希望把課程推廣到雲林所有社區。

縣府表揚21位模範老人，平均年齡82歲，最高齡二崙鄉百歲人瑞廖大博，身體健朗，還能下田耕種，年輕時身為家中長子，肩負家計農務，養成責任感與勤奮精神，高齡百歲仍勤農不懈；兒子廖明池說，父親沒特別養生方法，早睡早起、不挑食，心胸開闊，凡事不強求、不生氣、不鑽牛角尖，應該是父親健康原因。