麥寮海淡廠3度提展延啟用 環團連署反對

原訂2021年完工啟用的台塑6輕廠區麥寮海水淡化廠，台塑已先後兩度展延竣工，近日第三度提出展延至2026年啟用。環團為此展開連署，要求環境部不得再同意展延案，若無法準時營運，環境部應依法開罰。

環境保護司長徐淑芷證實，已收到台塑申請，這次展延時間比較久，已請環管署實地訪查，確認展延理由是否合情合理，再做討論。

環境權保障基金會研究員許博任說，台塑麥寮海淡廠原訂2021年啟用，藉此減少6輕調度農業用水，麥寮海淡建築物主體工程早就完工，台塑卻以疫情、疫後海運塞港等理由兩度申請展延，展延至今年10月底應竣工營運，近日卻又以以哈戰爭、廠商合約問題，再提展延至2026年中。

環團為此展開連署，要求台塑準時啟用麥寮海水淡化廠，海淡廠年產水率必須達80%以上，平均每日減少使用濁水溪原水至少8萬噸。