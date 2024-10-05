美樂蒂與酷洛米的台南探險之旅登場 晚上還有燈光秀

美樂蒂與酷洛米的台南探險之旅，即日起到11月17日在安平遊憩碼頭展開，不只有期間限定的三麗鷗快閃店，晚上還有燈光秀，每晚6點開始，每隔30分鐘就有一次5分鐘的燈光表演，結合可愛主題曲和絢麗燈光，讓整個安平遊憩碼頭沉浸在夢幻的氛圍中。

市長黃偉哲表示，此次活動不僅將臺南的文化與旅遊資源結合，還透過知名IP人物 美樂蒂和庫洛米，為台南增添年輕活力的可愛元素。很高興看到如此多的粉絲到場共襄盛舉，未來市府也將繼續推出更多具吸引力的活動，讓台南成為國內外遊客旅遊的首選。

觀光旅遊局長林國華表示，活動期間每天晚上的燈光秀也是一大亮點。周日到周四的燈光秀將持續至晚間8點，周五及周六則延長至晚間9點，讓遊客無論白天或夜晚，都能體驗到這場夢幻冒險。活動現場還設有期間限定的快閃店，販售美樂蒂與酷洛米的限量周邊商品，粉絲千萬不要錯過這個絕佳機會。