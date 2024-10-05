台大推動十全檢測遊戲遠離失智 雲林百歲廖爺爺還耕田

台大醫院雲林分院最近在社區推動長者預防及延緩失能，發現長輩視力、聽力問題長期被忽視，不但影響生活品質，更是造成失智症最大原因，醫院團隊針對長輩聽力、視力、認知、營養、活動及憂鬱等6面向，設計課程，經試辦結果長輩防治失智有明顯進步，將配合縣府全力推廣。

台大該計畫主持人、神經部主任張楷杰指出，2018年院方在雲林社區推動「阿波羅」計畫，以血壓、心跳、肌少症檢測為主，發現長輩對數字敏感度不佳，卻很在意自己身體的功能退化，像口腔機能不佳、咀嚼或吞嚥困難等，因此配合WHO推動ICOPE（老年人綜合照護），台大對長者6面向設計出「十全老人樂活」課程，透過小遊戲及動作改善高齡退化，增進健康。

張楷杰感謝驗光師公會協助，十全課程先在4個社區試辦後，發現長輩視力、聽力、憂鬱及體能等都有顯進步，團隊同時培訓50名種子教師，希望能把課程推廣到雲林所有社區。

雲林衛生局長曾春美指出，雲林已進入超高齡社會，失智人數增加，衛生局深入社區推動延緩失能，這次委託台大雲林分院研發的「十全老人樂活課程」成效極佳，將會大力推廣。

台大指出，十全樂活包括「腳踝活動度遊戲暨平衡挑戰」、「健口筷拍盃」、「高齡眼不花」、「眼明手快」、「我是神槍手」等，透過簡單遊戲、動作可延緩老化，最重要是要有好的牙齒吃得好，運動讓頭腦好、心情好，善用政府補助配老花眼鏡、助聽器，讓自己成為視力好、聽力好「活跳跳」的健康老人。

雲林縣府今天表揚21位模範老人平均年齡達82歲，其中最高齡的二崙鄉廖大博，年高100歲，依舊身體健朗，還能下田耕種，廖爺爺年輕時身為家中長子，肩負掌理家計農務重責，培養出責任感與勤奮精神，盡管目前已高齡百歲，仍如年輕時一般勤農不懈；播種、施肥、除草到收成裝箱上市一手包辦，展現驚人體力和毅力。

其兒子廖明池說，父親沒特別養生方法，早睡早起、不挑食，心胸開闊不計較，凡事不強求、不生氣、不鑽牛角尖，應該是父親健康原因。