快訊

搜救犬演練救溺水者 一看是自己人秒收泳圈「反方向游走」：這個不用救

雨彈來襲！對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報

新北金山溪水暴漲夫婦遭沖走溺斃 女兒悲痛發聲：爸爸媽媽都沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

台大推動十全檢測遊戲遠離失智 雲林百歲廖爺爺還耕田

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
二崙鄉百歲人瑞廖大傅，身體健朗至今仍能種田，相當不簡單，今天接受雲林縣府表揚。記者蔡維斌／攝影
二崙鄉百歲人瑞廖大傅，身體健朗至今仍能種田，相當不簡單，今天接受雲林縣府表揚。記者蔡維斌／攝影

台大醫院雲林分院最近在社區推動長者預防及延緩失能，發現長輩視力、聽力問題長期被忽視，不但影響生活品質，更是造成失智症最大原因，醫院團隊針對長輩聽力、視力、認知、營養、活動及憂鬱等6面向，設計課程，經試辦結果長輩防治失智有明顯進步，將配合縣府全力推廣。

台大該計畫主持人、神經部主任張楷杰指出，2018年院方在雲林社區推動「阿波羅」計畫，以血壓、心跳、肌少症檢測為主，發現長輩對數字敏感度不佳，卻很在意自己身體的功能退化，像口腔機能不佳、咀嚼或吞嚥困難等，因此配合WHO推動ICOPE（老年人綜合照護），台大對長者6面向設計出「十全老人樂活」課程，透過小遊戲及動作改善高齡退化，增進健康。

張楷杰感謝驗光師公會協助，十全課程先在4個社區試辦後，發現長輩視力、聽力、憂鬱及體能等都有顯進步，團隊同時培訓50名種子教師，希望能把課程推廣到雲林所有社區。

雲林衛生局長曾春美指出，雲林已進入超高齡社會，失智人數增加，衛生局深入社區推動延緩失能，這次委託台大雲林分院研發的「十全老人樂活課程」成效極佳，將會大力推廣。

台大指出，十全樂活包括「腳踝活動度遊戲暨平衡挑戰」、「健口筷拍盃」、「高齡眼不花」、「眼明手快」、「我是神槍手」等，透過簡單遊戲、動作可延緩老化，最重要是要有好的牙齒吃得好，運動讓頭腦好、心情好，善用政府補助配老花眼鏡、助聽器，讓自己成為視力好、聽力好「活跳跳」的健康老人。

雲林縣府今天表揚21位模範老人平均年齡達82歲，其中最高齡的二崙鄉廖大博，年高100歲，依舊身體健朗，還能下田耕種，廖爺爺年輕時身為家中長子，肩負掌理家計農務重責，培養出責任感與勤奮精神，盡管目前已高齡百歲，仍如年輕時一般勤農不懈；播種、施肥、除草到收成裝箱上市一手包辦，展現驚人體力和毅力。

其兒子廖明池說，父親沒特別養生方法，早睡早起、不挑食，心胸開闊不計較，凡事不強求、不生氣、不鑽牛角尖，應該是父親健康原因。

台大雲林分院和雲林縣府共推社區「十全樂活課程」成效不錯，將全力推廣，讓老人遠離失智，強化健康。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院和雲林縣府共推社區「十全樂活課程」成效不錯，將全力推廣，讓老人遠離失智，強化健康。記者蔡維斌／攝影
老爺爺依工作人員指示的金額，用吸管吸取同額數的紙幣和硬幣，訓練老人家的認知和口腔能力。記者蔡維斌／攝影
老爺爺依工作人員指示的金額，用吸管吸取同額數的紙幣和硬幣，訓練老人家的認知和口腔能力。記者蔡維斌／攝影
「眼明手快」老人家互打乒乓球川練眼力和反應。記者蔡維斌／攝影
「眼明手快」老人家互打乒乓球川練眼力和反應。記者蔡維斌／攝影
「我是神槍手」讓老人家透露射擊，提高認知力和眼力。記者蔡維斌／攝影
「我是神槍手」讓老人家透露射擊，提高認知力和眼力。記者蔡維斌／攝影
腳重力訓練肌力與平衡。記者蔡維斌／攝影
腳重力訓練肌力與平衡。記者蔡維斌／攝影

台大醫院 長輩 雲林

延伸閱讀

山陀兒颱風助長風力推浪 雲林國際風箏衝浪賽更精彩

失能失智人口增加 阿里山北門森鐵故事館轉型社區日照中心

失智照顧第一步？專家建議先開家庭會議、預立醫療決定

失智照顧比預期長 專家：長照3.0應提供照顧者更多知能

相關新聞

台大推動十全檢測遊戲遠離失智 雲林百歲廖爺爺還耕田

台大醫院雲林分院最近在社區推動長者預防及延緩失能，發現長輩視力、聽力問題長期被忽視，不但影響生活品質，更是造成失智症最大...

台南參香向鄉親報告好消息 賴總統提及「南科三期產值躍升全台第一」

總統賴清德今下午抵麻豆代天府參香，也為台灣祈求風調雨順、國泰民安外，他也向台南鄉親報告好消息，他說，南科產值是全台科學園...

文博會爆紅「巷仔Niau」重現5區景點 10月來台南追貓

文博會期間「巷仔Niau」家族爆紅，經民眾敲碗，台南市文化局安排重出江湖，10月7起日至10月31日，巷仔Niau將來到...

山陀兒颱風助長風力推浪 雲林國際風箏衝浪賽更精彩

2024雲林國際風箏衝浪公開賽今天登場，山陀兒颱風離境的「風尾」，帶來13節風浪很合適海上風箏飛行，加上沒有艷陽，風和日...

影／賴總統6月贈匾台南新營太子宮 今天下午揭匾

總統賴清德贈匾給台南新營太子宮下午前來揭匾，廟方及民眾熱烈歡迎。不過賴總統兩點10分進場、比預定時間提早5分鐘，且因維安...

苦苦痴等統一獅？議員質疑「亞太棒球村」營運方式 南市體育局回應了

台南市亞太國際棒球訓練中心即將完工，多位議員質詢未來營運方式，有人主張擴大周邊土地開放商業使用，增加統一球團投標意願，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。