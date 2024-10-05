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文博會爆紅「巷仔Niau」重現5區景點 10月來台南追貓

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供
巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供

文博會期間「巷仔Niau」家族爆紅，經民眾敲碗，台南文化局安排重出江湖，10月7起日至10月31日，巷仔Niau將來到安平古堡、山上水道花園博物館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區與民治市政中心等景點地標。帶著大家走出巷弄，一起「踅」台南。

文博會期間在321巷藝術聚落草原上大伸懶腰的十公尺巨大巷仔Niau，帶領的巷仔Niau家族，成功引起話題，為了打造城市意象，並且將熱潮導入全市各地，文化局再次推出重磅活動，除了讓巷仔Niau在全市五個區域露臉，並將搭配「限量集章活動」，吸引國內外遊客深入台南各區域。

文化局表示，想要進行集章任務的朋友，需要先到「安平古堡園區」或「山上花園水道博物館」，索取每人每日限定一張的集章卡，且集章卡每日限量，發完為止。

集章任務共有兩階段，第一階段的「初階追喵人」只要在「安平古堡園區」或「山上花園水道博物館」集滿兩個章之後，再前往其他任意一個「Niau景點」，集滿3個章就可兌換限量初階禮；第二階段的「資深追喵人」，不限景點，只要集滿6個章即可兌換限量達成禮。

文化局說，鄰近重要國定古蹟安平古堡的安平遊憩碼頭，遠道而來了「美樂蒂」和「酷洛米」兩位小可愛，為讓台南吉祥物「巷仔Niau」能與他們相見歡，一起帶動安平地區的文旅熱潮，兩隻不同大小的巷仔Niau，已安排在園區內彼此遙望。

安平古堡園區也將搭配活動於10月5、10、11、12日四天試行延長開放至晚上8點，讓民眾體驗巷仔Niau與歷史古蹟在日夜光線變化下的相互襯托，也能同框拍出超限定晚上美照。另外文博會期間的超人氣3D列印巷仔Niau也會出現在園區內，歡迎大家來到古堡園區內尋找大小Niau。

文化局長謝仕淵預告，10月中旬也將推出第二波巷仔Niau限量商品，部分品項與先前也稍有不同，敬請大家鎖定「藝遊台南」粉絲專業訊息。

巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供
巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供
巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供
巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供
巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供
巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供
巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供
巷仔Niau家族重出江湖，出現在台南5區景點。圖／台南市文化局提供

台南 安平古堡 文化局

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