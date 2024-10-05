山陀兒颱風助長風力推浪 雲林國際風箏衝浪賽更精彩

2024雲林國際風箏衝浪公開賽今天登場，山陀兒颱風離境的「風尾」，帶來13節風浪很合適海上風箏飛行，加上沒有艷陽，風和日麗，連國外選手都稱讚這是海上風箏賽開辦以來的大好天氣，近午開賽繽紛的風箏高掛天際，熱情曼妙的比基尼女郎沙灘衝浪，讓曾經荒廢多年的雲林三條崙海水浴場重現生機，洋溢南島風情。

今天起箏開幕式由副縣長謝淑亞、縣府首席顧問張清良、計畫處長李明岳主持，簡單的風箏打氣儀式，象徵風箏飽氣啟航順利，謝淑亞感謝海洋委員會的支持，讓雲林得以開辦「海洋有愛 親海無礙」系列活動，今年已進入第4屆，縣府從6月起率先邀身心障礙朋友參與水上活動，9月也完成立式划槳及風翼衝浪，為今天賽事暖身。

今天起兩天的賽程風箏衝浪及風翼水翼繞標競速是壓軸，共有170名國內外水上運動好手報名參賽，也創下女性選手參賽人數最多的紀錄。計畫處長李明岳說，風箏衝浪競賽分「繞標競速」及「跳高表演」，今年有來自法國、日本、瑞士、印度、越南、加拿大等世界各地國際級風箏衝浪及風翼水翼職人參賽，國內頂尖高手玩家也齊聚競技，精彩可期。

今天拜山陀兒颱風帶來的「風尾浪」所賜，近午風浪已達比賽標準浪級的13節，選手一開賽，因風力足夠，選手在波浪間空翻越，不僅比速度更比誰衝得高，十分精彩，吸引大批攝影愛好者捕捉美妙鏡頭，尤其穿著清涼的比基尼女郎出現，熱情漫步浪灘間更吸睛，增添風情。

今年賽事高手雲集，剛奪下濟州國際風箏衝浪大賽雙銀的吳秋芬、今年代表台灣參加義大利世青賽的選手莊九典，還有風箏衝浪女子跳高世界紀錄保持人侯佳玲、參加過3次奧運的張浩也來三條崙逐浪，相當難得。

李明岳說，現場有完善的觀賽台，並有導覽員解說衝浪等水上運動奧妙，今年首次辦理特色風箏展示，可觀賞超Q造型風箏齊飛；也有童趣彈珠PK賽；10月6日有2場風箏衝浪體驗，歡迎來三條崙海水浴場，緊抓夏季尾巴，隨著海風音樂一起搖擺，品嘗胖卡市集美食，保證心情收獲滿滿。