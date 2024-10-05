苦苦痴等統一獅？議員質疑「亞太棒球村」營運方式 南市體育局回應了

台南市亞太國際棒球訓練中心即將完工，多位議員質詢未來營運方式，有人主張擴大周邊土地開放商業使用，增加統一球團投標意願，但也有議員說，雖以在地球團優先，但也不能只苦苦痴等統一獅，要設定最後期限；也有議員希望能改變營運方式，以培訓選手的目的；體育局說，目前朝向以採購法委外方式進行，並擴大邀請業者參與投標。

亞太棒球村包括成棒主場、成棒副場、少棒主場、少棒副場、內野練習場、戶內外投打練習場，年初採用ROT促參條例，一次性委外給廠商進駐營運，年租金是250萬元，營運額4千萬元以下不收權利金，4千萬以上依金額收取5%到20%不等，1次簽約年限為10年，外界一直認為統一會投標亞太棒球村，成為新的主場，但卻未投標。

議員郭鴻儀指體育局想委外，營收超過4千萬元要抽成，然營運成本推估要5千萬元，毫無誘因；因亞太棒球村坐落於公39公園用地，依現行規定僅允許地下部分作商場、超級市場使用，已提案以都計變更方式解除土地使用限制，提升整體開發效益，以利未來招商。

議員李中岑則說，成立棒球村的目的，是希望台南棒球成績越來越好，現在很多場地讓學校管理，選手要使用訓練，學校反而不同意，花大錢錢興建棒球村，不是為了財團，是希望培養好選手。

議員陳皇宇也說，可以優先給在地球團經營，但要設定期限，採出租場地方式也能吸引國外球隊來訓練，體育局要有多元規畫。

體育局表示，亞太ROT促參委外作業，第一次招商未果，市府已進行檢討，考量本案投入34億經費，球場單以商業使用將未達整體興建效益，將要求委外營運業者肩負推動城市三級棒球發展、提高整體棒球水準，朝向以採購法委外方式進行，擴大邀請廠商參與。

目前進度成棒主場預計15日開始草皮施作，整體工程趕在明年1月15日前完成驗收，規畫明年初覓得營運廠商，6月前完成點交，尚未正式委託經營前，將維持現有營運狀況，由市府自有預算進行場地維護管理，同時配合主球場完工提供使用，訂定對外收費標準。