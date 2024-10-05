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嘉義縣好美英雄會號召武林好手 蛤蜊挖多少就帶回家

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣好美英雄會10月12日登場，號召挖蛤蜊、剖蚵好手，還有魚筏拉力競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣好美英雄會10月12日登場，號召挖蛤蜊、剖蚵好手，還有魚筏拉力競賽。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣布袋鎮好美船屋今年首次舉辦武林大會「好美英雄會」，邀民眾比拚挖文蛤速度，挖多少帶回去多少，剖蚵剖多少就吃多少，中午品嘗在地美味低碳風味餐後，下午將舉辦漁塭筏拉力比賽，5人為一組接力賽，冠軍組將獲得海廢藝術獎杯，廣邀各路英雄一決高下。

好美寮沙灘因人為及氣候變遷影響，沙洲近年快速流失，但在社區、業者、非政府組織和公部門努力下，利用廢棄蚵棚建防沙籬笆、種植馬鞍藤、海馬齒莧來「固沙」，8年來種植超過9000株木麻黃、水黃皮、黃槿形成保安林，成功使海岸線外推300米。

好美農漁產表示，養殖文蛤是好美里重要產業，也讓好美里成為蛤蜊之鄉，希望藉由舉辦好美英雄會，讓遊客走進好美漁村，透過趣味遊戲及五感體驗瞭解文蛤養殖，凝聚在地青年遊子回鄉打拚，投入地方創新，增加在地漁產消費機會，促進永續自然生態環境。

好美農漁產表示，好美英雄會集合地點在布袋鎮好美船屋，早上9點至下午4點，報名費用3至10歲600元，11歲以上880元，包含吃喝玩樂及保險，魚筏拉力賽需5人一組，人數不足將分配其他英雄一組，鼓勵自行攜帶環保餐具、裝漁獲容器，現場也可租餐具及杯子。

文觀局指出，「好美船屋」可體驗各式手作，包括背包吊飾、創意植栽、爆漿虱目魚丸、鹽鹵豆花等DIY，還能摸蛤蜊、用環保釣具釣魚，可在網路上報名參加 https://forms.gle/ppsHDLHer3vAauQ39，或至慢遊嘉義臉書及嘉義縣文化觀光局官網查詢。

嘉義縣好美英雄會10月12日登場，號召挖蛤蜊、剖蚵好手，還有魚筏拉力競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣好美英雄會10月12日登場，號召挖蛤蜊、剖蚵好手，還有魚筏拉力競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣好美英雄會10月12日登場，號召挖蛤蜊、剖蚵好手，還有魚筏拉力競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣好美英雄會10月12日登場，號召挖蛤蜊、剖蚵好手，還有魚筏拉力競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣好美英雄會10月12日登場，號召挖蛤蜊、剖蚵好手，還有魚筏拉力競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣好美英雄會10月12日登場，號召挖蛤蜊、剖蚵好手，還有魚筏拉力競賽。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 文蛤 蛤蜊

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