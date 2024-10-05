嘉市鼓勵長者、校園接種新冠疫苗 送禮券、限定版乖乖

今年公費新冠JN.1及流感疫苗同步分2階段開打，第1階段1日起開放滿65歲以上長者等11類對象接種。嘉市府鼓勵民眾接種新冠JN.1疫苗，加碼2項好禮：設籍嘉市65歲以上市民接種新冠JN.1疫苗可獲得100元禮券；校園集體接種學生及教職員工，可獲得獨家「乖乖打疫苗」聯名款乖乖1包。

衛生局長廖育瑋說，病毒易發生變異，過去曾感染新冠、曾接種原始株或雙價疫苗免疫保護力不足，建議民眾接種當年度新型疫苗才可獲得最佳免疫保護，依ＷＨＯ、美國CDC及相關研究報告顯示，同時接種新冠疫苗和流感疫苗安全，可增加疫苗接種率、減少就診次數，降低併發新冠及流感重症發生風險。

去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者高達92.5%，接種疫苗是減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，鼓勵6個月以上民眾踴躍接種新病毒株新冠JN.1疫苗，以增強自身保護力。

衛生局和合約醫療院所合辦41場新冠JN.1疫苗校園集中接種服務，限定嘉市校園集體接種新冠JN.1疫苗的學生及教職員工可獲得獨家「乖乖打疫苗」聯名款乖乖1包。

為提供民眾接種疫苗可近性與方便性，衛生局連結多元管道提供服務，包含83家合約醫療院所，其中69家醫療院所提供流感及新冠疫苗接種，14家診所只提供流感疫苗服務；41場新冠疫苗及45場流感疫苗校園集中接種；102場社區設站，其中天主教聖馬爾定醫院負責的場次同步提供流感和新冠疫苗接種。