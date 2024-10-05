用路人注意！南瀛國際民俗藝術節下午新營封路踩街交管

「2024年南瀛國際民俗藝術節踩街嘉年華」登場，下午將在新營區中正路、民治路口至中山路圓環表演，將影響大量人車通行。新營警分局公告今天下午3點到晚上8點將實施交通疏導管制措施，警方公布管制圖給民眾參考，提醒路過人車盡早改道。

新營分局公布管制地點供過境民眾參考。新營分局保安民防組聯絡人王彥淩表示，參觀踩街民眾可將車輛停放民治市政中心第二、三、四停車場，或大宏社區公園停車場、新營醫院附設停車場。

分局長蘇政敏表示，南瀛國際民俗藝術節時隔六年再次舉行，歡迎大家來參加，也呼籲民眾確實遵守交通號誌、牌面指示及配合各路口員警及協勤民力之指揮疏導，並選擇至適當位置停車，勿任意違規停車妨礙交通，另請大家注意財物的保管，共同來維護活動期間交通順暢與安全。