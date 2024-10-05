男性工坊喚起中年大叔手作魂 嘉市府：鼓勵高齡男社會參與

重陽節近了！高齡社會到來，離開職場民眾增加，嘉義市今年近5萬名65歲以上長者領取敬老禮金，學者研究台灣社會高齡男性社會參與率普遍低於女性，市府社會處鼓勵高齡男性社會參與，委託弘道老人福利基金會成立橘世代生涯發展中心，開辦大齡男性工坊，吸引銀髮族男性參加，跟隨老師手作木工藝品，喚起中年大叔手作魂。

「一毫米也要堅持，這就是中年大叔的手作魂！」學員說，男性工坊進入第7堂課了，每周2堂，每堂3小時夜間上課，大家風雨無阻出席，成為大齡男士們日常，目前進入草模製作練習進度，每個人設計手稿都有自己對「家」的想望。

為了想完整將手稿平面圖像轉化成實際成品，學員用盡心思，在材積的計算上，算了又算、丈量再丈量，依照設計圖計算成品完成所需時間、機器設備以及人力等，夜晚木工坊傳來木頭香味及木屑，轟隆隆的機器聲響，期待最終的成品呈現。

社會處說，開辦大齡男性工坊，是鑑於台灣社會高齡男性社會參與率普遍低於女性，主因是高齡男性退休後易產生社交孤立，社區等課程缺對高齡男性設計活動有關。研究顯示，男性在勞動階段人格特質較外向，過了50歲後會轉化，趨於內向，以致許多高齡男性退出勞動市場後，寧願選擇獨處或僅與少數親友互動，降低參與社會互動意願。