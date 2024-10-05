失能失智人口增加 阿里山北門森鐵故事館轉型社區日照中心

嘉義市維欣醫美診所院長邱國杰牙醫師，多年前從高雄長庚醫院返鄉開業，組文化商圈促進協會，先後設ＫＡＮＯ故事館、阿里山北門森鐵故事館，圓爭取森鐵列入世界遺產夢想，碰上陸客不來，觀光景氣差，2座故事館結束營業，其中位處古蹟北門驛旁的北門森鐵故事館，最近屋主轉租好日社區式長照機構，轉型社區日照中心，成為市區第一間位在觀光景點的日照中心。

好日社區式長照機構曾姓主任說，到日照中心的長輩，不只有課程、社交活動，還可看古蹟北門驛、阿里山小火車，勾起長輩記憶，屋主出租經營社區日照中心，就近照顧失能、失智長輩。

地方人士說，北門森鐵故事館轉型社區日照中心，顯示高齡化失能失智人口增加，照護市場需求，民間森鐵故事館消失，說明民間經營阿里山林鐵觀光不易，7月阿里山林鐵全線通車後，由國內知名規模大的雄獅旅遊獨家取得小火車觀光列車經營權。

維欣醫美診所院長邱國杰，多年前承租荒廢私立明華補校校舍，斥資數千萬元拉皮整修，打造首座觀光醫療樂活園區，除醫療投資，還組文化商圈促進協會，帶會員投入文化觀光，先後設ＫＡＮＯ故事館、北門森鐵故事館，圓爭取森鐵列入世界遺產夢想。