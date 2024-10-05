快訊

孫安佐金山拍片受困 經紀人曝「車子快滅頂」驚悚畫面：我們棄車了

山陀兒釀另類災情！淹水後高雄街道「被1生物佔領」 網友集體崩潰

中東大戰成形 以色列恐引爆美大選十月驚奇

聽新聞
0:00 / 0:00

失能失智人口增加 阿里山北門森鐵故事館轉型社區日照中心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山北門森鐵故事館，結束營業，轉租成日照中心。記者魯永明／攝影
阿里山北門森鐵故事館，結束營業，轉租成日照中心。記者魯永明／攝影

嘉義市維欣醫美診所院長邱國杰牙醫師，多年前從高雄長庚醫院返鄉開業，組文化商圈促進協會，先後設ＫＡＮＯ故事館、阿里山北門森鐵故事館，圓爭取森鐵列入世界遺產夢想，碰上陸客不來，觀光景氣差，2座故事館結束營業，其中位處古蹟北門驛旁的北門森鐵故事館，最近屋主轉租好日社區式長照機構，轉型社區日照中心，成為市區第一間位在觀光景點的日照中心。

好日社區式長照機構曾姓主任說，到日照中心的長輩，不只有課程、社交活動，還可看古蹟北門驛、阿里山小火車，勾起長輩記憶，屋主出租經營社區日照中心，就近照顧失能、失智長輩。

地方人士說，北門森鐵故事館轉型社區日照中心，顯示高齡化失能失智人口增加，照護市場需求，民間森鐵故事館消失，說明民間經營阿里山林鐵觀光不易，7月阿里山林鐵全線通車後，由國內知名規模大的雄獅旅遊獨家取得小火車觀光列車經營權。

維欣醫美診所院長邱國杰，多年前承租荒廢私立明華補校校舍，斥資數千萬元拉皮整修，打造首座觀光醫療樂活園區，除醫療投資，還組文化商圈促進協會，帶會員投入文化觀光，先後設ＫＡＮＯ故事館、北門森鐵故事館，圓爭取森鐵列入世界遺產夢想。

出身教師家庭邱國杰，返鄉看到年輕人外流，發展落後，大手筆投資觀光醫療，又在文化觀光業投資不少資金，經營森鐵故事館每月花費10多萬元，觀光醫療及觀光投資太多，碰上陸客不來，觀光景氣差，結束故事館，回歸牙醫、醫美本業。

阿里山北門森鐵故事館，結束營業，轉租成日照中心。記者魯永明／攝影
阿里山北門森鐵故事館，結束營業，轉租成日照中心。記者魯永明／攝影

嘉義 失智 森鐵 阿里山

延伸閱讀

台泥董座談綠色轉型 張安平：碳費須配套台版CBAM

失智照顧比預期長 專家：長照3.0應提供照顧者更多知能

聚焦數位轉型 企業先進智造學院雙軸轉型產業論壇啟航

嘉縣危險管制區域撤銷 阿里山森林遊樂區恢復入園

相關新聞

失能失智人口增加 阿里山北門森鐵故事館轉型社區日照中心

嘉義市維欣醫美診所院長邱國杰牙醫師，多年前從高雄長庚醫院返鄉開業，組文化商圈促進協會，先後設ＫＡＮＯ故事館、阿里山北門森...

雲林北港朝天宮 創設文物修復中心

雲林縣北港朝天宮典藏文物逾1萬5000件，昨天與雲林科技大學簽訂文物修護人才培育合作備忘錄MOU，將創設「文物修復中心」...

台南明年全中運舉重換場地 議員批浪費

台南市繼去年舉辦全運會後，明年將承辦全中運，議員昨天爆出去年全運會舉重競賽場地在大成國中，而明年全中運卻改至後甲國中，得...

嘉市火車站前後廣場、湖子內監視器少 議員指恐成治安破口

嘉市部分民眾反映監視器調閱不到交通事故畫面，與監視器功能、設置密度、地點有關，人潮密集火車站前後出口外廣場、人口增加快速...

臺南文化中心40週年館慶 「伏流的身時間」主題展

臺南市文化局邀請周伶芝擔任策展人，並以「伏流的身時間－文化空間的可能與相遇」為主題，在臺南文化中心邁入這不惑之年的時刻，規劃一系列獨特的精采行動，並打造適合全齡民眾的館慶活動。10月5、6日為期兩天的

嘉市行人號誌添創意 「火雞」伴小綠人超吸睛

眼尖的民眾發現嘉義市在民族、文化路口，以及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方多了火雞圖案。嘉義市政府結合青年創意，跨域合作將交通號誌融入設計思維，結合在地產業意象，為友善行人設施增添

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。