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雲林北港朝天宮 創設文物修復中心

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林北港朝天宮與雲科大簽訂合作備忘錄，將成立國內首座宮廟文資修護中心，修護文物並培育人才。記者蔡維斌／攝影
雲林北港朝天宮與雲科大簽訂合作備忘錄，將成立國內首座宮廟文資修護中心，修護文物並培育人才。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港朝天宮典藏文物逾1萬5000件，昨天與雲林科技大學簽訂文物修護人才培育合作備忘錄MOU，將創設「文物修復中心」，委託師生進駐展開文物修復工程，創全國廟宇先河，未來雙方合作培養更多民間修復師，走進廟宇承襲保護國內珍貴宗教文化資產。

合作備忘錄由雲科大校長楊能舒、朝天宮董事長蔡咏鍀代表簽訂，縣府教育處長邱孝文、文化觀光處長陳璧君、人事處長黃杰男及多名朝天宮董監事見證。

楊能舒說，學校文物修護研究與推廣中心擁有許多先進文物科技檢測設備，曾協助國內外很多文物修護，獲朝天宮青睞，首度合作維護珍貴媽祖文物，傳承發揮媽祖文化，讓更多人認同媽祖文化信仰，意義非凡。

蔡咏鍀表示，朝天宮文物超過1萬5000件，尤其鎮廟3寶「天后昭應錄」、「樹壁和尚缽」及「寶印」，對台灣宗教發展史十分珍貴，廟方將展開修復工作，成立首座「古物修復中心」，未來雲科大教授林煥盛會帶學生進駐朝天宮修復中心，在廟裡修復文物、學習古物，相當難得，保存台灣技藝及文物。

陳璧君說，這是全國第1座宮廟自建文物修護中心，雲林宗教大縣，尤其媽祖信仰台灣盛行，全球有超過2億信徒，是聯合國非物質文化遺產，透過朝天宮和雲科大強強合作，進行文物修復、人才培育，對台灣文資修復跨出新里程碑，縣府會全力協助，希望中央持續挹注文化資產修護及保存，讓珍貴文資永續發展。

林煥盛說明合作計畫，包括朝天宮典藏法會掛軸、進香旗、「天后昭應錄」線裝書等文物修復工程，修護研究團隊將提供文物保存專業及修傷技術，培育更多在地人才。

北港朝天宮 文物

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