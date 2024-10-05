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台南明年全中運舉重換場地 議員批浪費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市大成國中「樂群館」多功能運動館，場地約400坪，裝設冷氣空調估要花1800萬元。圖／大成國中提供
台南市大成國中「樂群館」多功能運動館，場地約400坪，裝設冷氣空調估要花1800萬元。圖／大成國中提供

台南市繼去年舉辦全運會後，明年將承辦全中運，議員昨天爆出去年全運會舉重競賽場地在大成國中，而明年全中運卻改至後甲國中，得多花200萬元經費，根本是浪費納稅人的錢；體育局說明，因大成國中現有場地並無冷氣，去年採用的臨時性設備有跳電情事，因校方希望裝設冷氣，但經費高達1800萬元，體育局無法支付，約200萬元是協助後甲國中修繕廁所，舉重高台等由大成國中移往使用，並無浪費。

市議員李宗霖昨天在議會質詢時質疑教育局橫向溝通出現問題，導致去年全運會舉重在大成國中舉辦花費了300多萬元，而明年全中運卻換場地到後甲國中，又要多支出約200萬的經費，難道未來只要舉辦賽事，只要校方說不給借、有問題，就要再另外花錢找新的場地嗎？

體育局長陳良乾說，大成國中有舉重隊，因此全運會辦在該校，結束後設備選手也可以使用。而去年經辦時，校方面臨困難，要求體育館裝設1800萬元的冷氣，體育局經費有限，無法支應，後來採活動式冷氣。但可能沒有達到校方滿意，因此今年再去借時校方就不同意出借。

大成國中校長陳惠文喊冤，指該校場館沒有冷氣，裝設費用龐大，去年全運會體育局補助移動式冷氣租用費60萬元，但改善狀況不甚理想，仍頻頻跳電，若再辦全中運一定會出問題，今年體育局再邀校方辦理時，已充分說明本項難處，而且今年舉重教練也被調至國訓中心，人力支援也有困境；經協調後體育局已另尋後甲國中，比賽場地較優也有冷氣。

體育局說明，後甲國中場地，經舉重協會及裁判長會勘後，場地可作為全中運舉重項目使用，惟因廁所部分較為老舊，請體育局協助改善，核定191萬用於改善，比賽後也可供後甲師生使用，原全國運舉重高台部分，賽後已拆下保存，全中運比賽期間將運至後甲國中使用，無浪費之事。

冷氣 廁所 體育館

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