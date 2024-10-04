2024南瀛獎頒獎 3大類得獎作品4人獲獎

2024南瀛獎今天在台南遠東香格里拉飯店頒獎，得主分別是李迪權、廖昭豪、鄭子芸與張益誠，3大類得獎作品分別可獲新台幣50萬元獎金。

台南市副市長趙卿惠今天頒獎給南瀛獎得主，得獎作品分別是李迪權的「聖徒」、廖昭豪的「內牆風景採集計畫」、及鄭子芸、張益誠的「我不是機器人I'mnot a robot」。

趙卿惠表示，南瀛獎是推動藝術發展重要獎項及台灣藝術文化發展平台，1987年開辦以來，發掘無數極具潛力的藝術新星，她期望藝術家將優秀作品帶到台南，展現多元豐富藝術能量。

南市府文化局發布新聞稿指出，今年南瀛獎從698名藝術創作者及團體參賽創作中，於411件平面創作類作品選出24件、160件空間與複合媒體類作品選出9件、127件影像與新媒體類作品選出7件，共40件作品獲獎；最後從40件獲獎作品選出3件「南瀛獎」、3件「類別首獎」及優選、佳作。

這些藝術創作者分別來自台灣、香港、馬來西亞、澳門、英國、加拿大等，作品題材豐富，包含新住民、疫情、傳統宗教文化、AI科技、環保等議題，反映出藝術家對社會關懷，且透過關注傳統多元文化發展，不斷創新與探討。

得獎作品即日起至10月20日在新營文化中心展出。