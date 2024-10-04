台企聯回饋故鄉慨捐500萬元相挺 黃敏惠邀台商投資嘉市

嘉義市長黃敏惠打造幸福城市受肯定，全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏上午率37位代表，由嘉市商業會理事長蕭秋勇陪同，到市府拜會市長黃敏惠，捐贈500萬元推動文化活動、加強文化公益，推廣文化產業，厚植文化軟實力，黃敏惠回贈感謝狀，當面向到場企業家招商，歡迎投資嘉市。

李政宏感謝台商夥伴無畏風雨返台，回「嘉」做公益，他說，許久未到嘉市，透過市政影片介紹重新認識嘉市，看到許多老建築活化展現人文底蘊深厚歷史文化，以及文化藝術創新到城市規畫，令人耳目一新。

李政宏表示，台企聯致力為全國各地台商服務，促進台商與台商、或台商與政府間，以及兩岸合作交流，消弭誤解，邁向和平。他強調，台商熱心公益不落人後，即便人在異鄉發展，永遠心繫故鄉未來，台企聯願意做黃敏惠最好後盾，秉持回饋家鄉理念，推動社會公益，捐贈500萬元為嘉市文化教育推廣盡心力，讓嘉市越變越好。

黃敏惠表示，台企聯不僅在兩岸經貿交流扮演重要角色，更積極關懷家鄉地方事務，此次在嘉義市商業會理事長蕭秋勇協助下，台企聯會長李政宏率台企聯各地團隊夥伴不畏風雨一起來嘉，並集結大家的努力捐贈500萬元給市府，共同推動嘉義市的文化活動、文化公益及文化產業推廣。