「來歸仁食辦桌」總舖師聯手120桌美味7日上午8:30開訂

台南市歸仁區公所下午宣布10月18日晚上6點在仁壽宮廟埕舉辦「來歸仁食辦桌『上著味』」活動，邀請盧正治、李瑞旭、机榮俊3位歸仁總舖師攜手上菜，將傳統料理與地方農特產如釋迦麵、綠竹荀、秈米等創意結合，打造出兼具古早味與創新風味佳餚。每桌7千元，7日上午8點半開放網路線上及區公所現場報名，120桌額滿為止。報名網址 https://www.accupass.com/go/bando1018

歸仁區公所106年開始關辦「來歸仁食辦桌」活動，一推出便引起廣大關注，每年報名都是瞬間額滿，已成歸仁一大特色，109年至111年期間因遭逢疫情停辦；112年重現廟口辦桌文化再獲好評，今年繼續舉辦。

市長黃偉哲表示，歸仁辦桌文化盛行，廚藝延續數代，師徒傳承孕育出許多總舖師，使歸仁素有總舖師的故鄉之稱，推廣辦桌文化已是歸仁特色活動，每年參與的歸仁總舖師都會結合創新與在地農特產，既保留傳統風味，又融入辦桌文化，令人充滿期待，所以每次推出更是佳評如潮。另外為讓民眾品嘗不同總舖師料理菜色，今年公所安排歸仁知名總舖師盧正治、李瑞旭及机榮俊也將推出他們數十年經驗累積的經典拿手菜，部份菜色更是結合歸仁區當地農特產品。

另今年獲文化部補助製作歸仁總舖師手冊，邀請12位歸仁在地總舖師，將個人背景故事與手路菜收錄於手冊中，讓更多人認識歸仁總舖師文化。為宣傳總舖師手冊，辦桌當日特別安排歸仁總舖師展區，將簡介總舖師專屬料理手路菜。今的辦桌活動預期又將吸引大家共襄盛舉，歡迎一起作伙來食辦桌。