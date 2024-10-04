快訊

不滿被斷金援！留美女碩士揪男友拿鐵鎚殺父再棄屍 無期徒刑定讞

山陀兒肆虐吹飛屋頂！專家揭颱風後必檢項目 最危險組合曝光

東港安泰醫院大火 蘇清泉探家屬「最終責任都由我負責」

聽新聞
0:00 / 0:00

南市帕運獎金「個位數」六都之末 體育局：金牌提高到35萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員陳怡珍（右）質詢體育局長陳良乾，緊盯提高帕運獎金進度。圖／陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍（右）質詢體育局長陳良乾，緊盯提高帕運獎金進度。圖／陳怡珍提供

台南市議員陳怡珍今日於議會質詢時指出，桌球選手台南子弟程銘志「一樣奪牌兩樣情」，明明奮力替台南爭光，勇奪巴黎帕運桌球男子單打輪椅TT5級銀牌，但市府提供的獎金僅有3萬元，遠低於台中市政府提供的60萬元，相差竟有20倍，甚至還不包含出賽獎金5萬元。市長黃偉哲已允諾，將確定提高奪牌選手獎金，但至今仍舊沒有後續消息。

體育局長陳良乾表示，目前預計將帕運奪牌獎金提高為第一名35萬、第二名20萬，並檢討不只是帕運、還有亞運及奧運的獎勵制度，未來針對選手的照顧也會再加強，做出一致性標準。

陳怡珍提出數據指出，檢視六都帕拉林匹克運動會選手獎金比較，前3名獎金，台北市為60萬、21萬、15萬；新北市30萬、10.5萬、7.5萬；桃園市暫未訂定；台中市100萬、60萬、40萬；高雄市60萬、21萬、15萬，相較起來台南市5萬、3萬、2萬，根本少得可憐。

陳怡珍強調，除了爭取提高獎金之外，也要求體育局重視賽前、賽後的鼓勵與慰問，並提出一致性標準，當其他縣市政府都熱烈去機場接機，感懷選手的辛苦時，只有我們台南的子弟孤零零一人，無從分享喜悅，是何等無奈。

另外，有關國家級桌球館已確定改址於南區的公37，安平區公13華平路近永華路口則要蓋台南第一座符合國際標準的游泳池，希望市府緊盯進度、加快腳步。

台中市 台南

延伸閱讀

市定古蹟串聯 台南市美術館將併原嘉南大圳組合事務所

六都最低…奪巴黎帕運銀牌台南獎助金3萬 教練嘆：盼政府多關愛

身障選手程銘志奪下帕運桌球銀牌 民代爭取提升獎金留住人才

影／巴黎帕運奪3銀2銅創16年最佳成績 選手今晨返國

相關新聞

「來歸仁食辦桌」總舖師聯手120桌美味7日上午8:30開訂

台南市歸仁區公所下午宣布10月18日晚上6點在仁壽宮廟埕舉辦「來歸仁食辦桌『上著味』」活動，邀請盧正治、李瑞旭、机榮俊3...

南市帕運獎金「個位數」六都之末 體育局：金牌提高到35萬

台南市議員陳怡珍今日於議會質詢時指出，桌球選手台南子弟程銘志「一樣奪牌兩樣情」，明明奮力替台南爭光，勇奪巴黎帕運桌球男子...

臺南文化中心40週年館慶 「伏流的身時間」主題展

臺南市文化局邀請周伶芝擔任策展人，並以「伏流的身時間－文化空間的可能與相遇」為主題，在臺南文化中心邁入這不惑之年的時刻，規劃一系列獨特的精采行動，並打造適合全齡民眾的館慶活動。10月5、6日為期兩天的

嘉市行人號誌添創意 「火雞」伴小綠人超吸睛

眼尖的民眾發現嘉義市在民族、文化路口，以及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方多了火雞圖案。嘉義市政府結合青年創意，跨域合作將交通號誌融入設計思維，結合在地產業意象，為友善行人設施增添

台企聯回饋故鄉慨捐500萬元相挺 黃敏惠邀台商投資嘉市

嘉義市長黃敏惠打造幸福城市受肯定，全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）會長李政宏上午率37位代表，由嘉市商業會理事長蕭秋...

陳亭妃周日辦「妃妃姐姐親水萌樂園」 陪小朋友樂翻天

立委陳亭妃舉辦「妃妃姐姐親水萌樂園」首發活動，6日周日下午3點30分至5點30分在小北成功夜市，陳亭妃陪著大小朋友一起玩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。