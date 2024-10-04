南市帕運獎金「個位數」六都之末 體育局：金牌提高到35萬

台南市議員陳怡珍今日於議會質詢時指出，桌球選手台南子弟程銘志「一樣奪牌兩樣情」，明明奮力替台南爭光，勇奪巴黎帕運桌球男子單打輪椅TT5級銀牌，但市府提供的獎金僅有3萬元，遠低於台中市政府提供的60萬元，相差竟有20倍，甚至還不包含出賽獎金5萬元。市長黃偉哲已允諾，將確定提高奪牌選手獎金，但至今仍舊沒有後續消息。

體育局長陳良乾表示，目前預計將帕運奪牌獎金提高為第一名35萬、第二名20萬，並檢討不只是帕運、還有亞運及奧運的獎勵制度，未來針對選手的照顧也會再加強，做出一致性標準。

陳怡珍提出數據指出，檢視六都帕拉林匹克運動會選手獎金比較，前3名獎金，台北市為60萬、21萬、15萬；新北市30萬、10.5萬、7.5萬；桃園市暫未訂定；台中市100萬、60萬、40萬；高雄市60萬、21萬、15萬，相較起來台南市5萬、3萬、2萬，根本少得可憐。

陳怡珍強調，除了爭取提高獎金之外，也要求體育局重視賽前、賽後的鼓勵與慰問，並提出一致性標準，當其他縣市政府都熱烈去機場接機，感懷選手的辛苦時，只有我們台南的子弟孤零零一人，無從分享喜悅，是何等無奈。

另外，有關國家級桌球館已確定改址於南區的公37，安平區公13華平路近永華路口則要蓋台南第一座符合國際標準的游泳池，希望市府緊盯進度、加快腳步。