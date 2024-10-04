嘉市行人號誌添創意 「火雞」伴小綠人超吸睛

臺南市文化局邀請周伶芝擔任策展人，並以「伏流的身時間－文化空間的可能與相遇」為主題，在臺南文化中心邁入這不惑之年的時刻，規劃一系列獨特的精采行動，並打造適合全齡民眾的館慶活動。10月5、6日為期兩天的

2024-10-04 16:53