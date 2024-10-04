嘉市行人號誌添創意 「火雞」伴小綠人超吸睛
眼尖的民眾發現嘉義市在民族、文化路口，以及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方多了火雞圖案。嘉義市政府結合青年創意，跨域合作將交通號誌融入設計思維，結合在地產業意象，為友善行人設施增添趣味。嘉義市府表示，後續會在嘉義車站前路口進行此項試辦工程，期盼藉以吸引行人過馬路時專心注意號誌指引，勿當低頭族。
嘉義市政府交通處表示，近期於民族路及文化路口，以及中正路、興中街、光華路口的行人專用號誌燈（小綠人）試辦加裝燈箱，透過LED燈面動態圖象與宣導標語，結合嘉義市百家爭鳴的火雞肉飯，以火雞伴隨小綠人的動態圖，吸引停等紅燈的行人注意行人專用燈號，希望藉此減少行人因低頭使用手機，或其他不專心行為而忽略行人燈號的危險，增設的燈箱還可推播宣導標語，提醒用路人注意交通安全。
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