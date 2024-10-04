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臺南文化中心40週年館慶 「伏流的身時間」主題展

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

臺南市文化局邀請周伶芝擔任策展人，並以「伏流的身時間－文化空間的可能與相遇」為主題，在臺南文化中心邁入這不惑之年的時刻，規劃一系列獨特的精采行動，並打造適合全齡民眾的館慶活動。10月5、6日為期兩天的5週末時刻，也特別安排臺南文化中心生日派對，希望曾與臺南文化中心一起成長或陪伴臺南文化中心成長茁壯的市民朋友，共同前來參加這場生日派對，慶祝臺南文化中心生日快樂！

臺南市文化局表示，文化中心40週年館慶以「伏流的身時間」為主題策展，分別邀請不同領域的藝術家為不同世代敘事創作，打造協作共創的藝術參與計畫，同時臺南文化中心也將在114年底面臨館舍重建，期望能在閉館之前打開藝術的多元面向，能夠讓民眾藉由親身參與藝文活動，感受文化中心的空間與未來可能性。此外，主視覺也延續去年主題，以夢湖和竹溪的水流作為意象設計，象徵臺南文化中心四十年來如同不斷湧溢的溪水，持續灌溉、滋潤著臺南的藝文生態。

臺南市文化局指出，本次開幕特別邀請臺南在地音樂團隊「民生電氣」統籌，帶領蘇俊穎掌中木偶劇團、狗屎運爵士大樂團、阿飄軍團彩繪電音三太子、永新彩藝藝術團、鳳軒民俗技藝團及仙女下凡等表演團隊，結合DJ混音與傳統藝陣、布袋偶戲、爵士樂團及街舞等多元的表演種類，現代音樂與傳統文化一起打造屬於全年齡的互動式遊行開幕派對。

館慶開幕兩天更是推出「臺南藝友」專屬好禮，無論是文化中心的新、舊會員，都有機會兌換開幕限量小道具和禮物，一起加入開幕派對的互動環節。現場除了開幕演出，還有無獨有偶工作室劇團與臺南文化中心的偶戲故事屋志工合作演出的行動偶劇場《竹溪故事列車》，另外在臺南文化中心週遭的人行步道更邀集職人手作與飲料點心等攤販市集，有呷擱有掠，要讓民眾和文化中心一起熱鬧慶生日!

聚傳媒

派對 生日 臺南

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