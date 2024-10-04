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陳亭妃周日辦「妃妃姐姐親水萌樂園」 陪小朋友樂翻天

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委陳亭妃周日下午舉辦「妃妃姐姐親水萌樂園」首發登場。圖／陳亭妃服務處提供 　　
立委陳亭妃周日下午舉辦「妃妃姐姐親水萌樂園」首發登場。圖／陳亭妃服務處提供 　　

立委陳亭妃舉辦「妃妃姐姐親水萌樂園」首發活動，6日周日下午3點30分至5點30分在小北成功夜市，陳亭妃陪著大小朋友一起玩，利用2個小時，讓整天帶孫子的阿公、阿嬤稍作休息。

陳亭妃表示，「妃妃姐姐親水萌樂園」現場設有水槍衝鋒區、泡沫戲水區及水球大戰區，讓小朋友可以在激烈的水戰中釋放壓力、完全放電。

除此之外，妃妃團隊招牌的「妃妃歇腳亭」，提供爆米花、雞蛋糕、茶之魔手、豆花及地瓜球等妃妃點心，除了讓小朋友補充體力，也可以讓阿公阿嬤在這1至2個小時時間把小朋友交給妃妃姐姐，然後自己在妃妃歇腳亭好好休息！同時陳亭妃的專屬「妃妃乖乖」也一定會陪著小朋友回家。陳亭妃邀請大家一起享受清涼又充滿趣味的下午時光。

陳亭妃強調，希望讓小朋友釋放精力的同時，也讓家長、照顧者在這段時間得到短暫的放鬆。妃妃姐姐團隊也以小孩子的角度設計活動，在夏日的尾巴，規畫一系列親水萌樂園活動，希望透過親子互動，讓民眾感受親水的快樂。

姐姐 朋友 陳亭妃

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