南市明年全中運舉重賽換場地「花200萬元辦完就拆？」 體育局長說心聲
台南市繼去年舉辦全運會後，明年將承辦全中運，議員今天爆出去年全運會舉重項目競賽場地在大成國中，而明年全中運卻改至後甲國中，得多花200萬的經費，根本是浪費納稅人的錢；體育局說明有向教育局長拜託，因校方希望裝設備冷氣，但經費高達1千8百萬元，體育局無法支付，可能校方不滿意而不願出借場地；市長黃偉哲獲悉後表示會向兩局了解。
台灣基進台南市議員李宗霖上午在議會質詢，指教育局橫向溝通是否出現問題，導致去年全運會舉重在大成國中舉辦花費了300多萬元，而明年全中運卻換場地到後甲國中，又要多支出約200萬的經費，辦完後設備就得拆掉，畢竟牽涉到人民納稅錢，應審慎規畫，不應隨意花費。
體育局長陳良乾說，這是體育局的難處。大成國中有舉重隊，因此全運會辦在該校，結束後其設備選手也可以使用。而去年經辦時，校方面臨困難，要求體育館裝設1千8百萬元的冷氣，而體育局經費有限，無法支應，後來採活動式冷氣。但可能沒有達到校方滿意，因此今年再去借時校方就不同意出借。
李宗霖表示，運動競賽辦在有選手隊伍的學校可以互利互惠，達成雙贏。但根據體育局長說法，未來只要舉辦賽事，難道只要教育局說不給借、有問題，就要再另外花錢找新的場地嗎？
陳良乾說，並不希望這樣的狀況發生，學校有該運動項目團隊，就在該校舉辦，不管在器材添購或設備整建，對學校代表隊都會有幫助。
大成國中校陳惠文則喊冤，指校方不是不出借，而是場館沒有冷氣，裝設費用龐大，並不適合，去年辦全運會時，校內就已反映冷氣的問題，但因場地真的不適合，若再辦全中運一定會出問題。
陳惠文說，去年全運會體育局補助移動式冷氣租用費60萬元，但改善狀況不甚理想，仍頻頻跳電，今年體育局再邀校方辦理時，已充分說明本項難處。而且校方今年舉重教練也被調至國訓中心，人力支援也有困境；經協調後體育局已另尋後甲國中，比賽場地較優也有冷氣，因此校方也未再獲徵詢。
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