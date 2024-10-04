嘉義市行人號誌獨創「火雞肉飯」引熱議 市府：還會有「大白熊燈」

嘉市「火雞肉飯」全台聞名，市區文化路與民族路口、中正路口行人號誌燈，加裝「火雞號誌燈」，會依燈號變換造型，有別於常見小綠人燈，引發網友、議員熱議，大多對代表城市形象創意設計燈號表示肯定讚賞，但也有網友認為錢應花在路口改善，外國人看不懂；市府交通處說，落實「有事青年」競賽創意，火雞燈城市行銷，不是交通號誌，下階段火車站前路口會出現「大白熊燈」。

民眾在人潮多路口發現「火雞行人號誌燈」，亮紅燈火雞等待，亮綠燈火雞行走後變化成火雞肉飯，網友將火雞行人號誌燈上傳臉書社群，引發網友熱議，「確定這不是電子機；有在用心，感受得到；超可愛！感覺要去朝聖一下；超棒的~~最愛火雞肉飯；60秒可以吃1碗火雞肉飯」；「看似有趣，但外地人、外國朋友哪懂？牽扯到交通安全標誌還是按照一定規則做比較妥當，錢拿來改善路口轉角的行人空間不是比較好。」

議員陳家平肯定「火雞號誌燈」代表城市形象創意設計，澳洲街道行人號誌按鈕設計，還有提醒車輛停車自動系統；有議員認為「火雞號誌燈」宣傳功能大於交通功能；有人說，日本行人號誌有聲響提醒駕駛人及行人注意安全。

交通處長許啟明說，安裝火雞行人號誌燈，選擇人潮多的路口，接下來會在火車站前路口加裝「大白熊燈」，歡迎民眾透過市府等網路提供意見，市區也有按鈕號誌，路口也有改善，火雞行人號誌燈是落實「有事青年」競賽創意設計，創造多贏。