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台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供
台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供

台南市佳里區公所今天宣布12、13日舉辦｢臺南400 來佳上讚~2024佳里購物嘉年華｣，規畫台南400、青農、伴手禮、觀光工廠等專區及佳里商圈優質店家組成百攤市集。還有晚會老拓樂團演出。

區公所表示，民眾來消費100送1張摸彩券抽機車、刮電視，3張摸彩券可免費玩一次氣墊遊戲，還有芝麻糕、愛玉、木玫瑰等文創手做活動，更結合Line pay購物節線上行銷整個佳里。

區長林耿漢說，佳里是大北門首善之區，每年購物節公所同仁都盡心盡力全力以赴籌畫。逛一趟佳里購物節可以採買台南400商品、各區青農產品、台南特色伴手禮、觀光工廠商品及佳里商圈各優質店家商品，｢一次消費雙重中獎｣2天活動中消費100元送1張摸彩券，最大獎Yamaha機車。摸彩券第3聯可兌換刮刮卡1張，最大獎65吋電視，3張摸彩券還可以免費玩一次胡桃鉗樂園氣墊遊戲。

佳里商圈理事長陳俊任表示，本次購物節感謝由台南市異業交流協會、佳里扶輪社、金唐殿、金唐殿上元燈慈善會贊助網紅藝人王宇彤、老拓民歌晚會，商圈也邀請街頭藝人蔡晴如、鳴馨歌唱音樂坊及各具特色精彩節目，白天夜晚好歌、好舞不斷。

他說，公所前還有芝麻先生的手做芝麻糕、佛都愛玉的手做愛玉、漳州社區的手做木玫瑰，原價200元只收100元、所得全數捐給公益團體。還有小朋友喜愛的萌萌鹿&小牛牛餵養秀，由神農獎得主林昆鋒及梅桂種畜場負責人甘智仁帶來免費餵養秀。

台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供
台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供
台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供
台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供
台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供
台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供
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台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供
台南佳里12、13日辦「購物嘉年華」商圈多樣促銷作公益。圖／佳里區公所提供
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