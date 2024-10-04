阮劇團「劇場公眾節」限時3天登場 連結嘉義在地故事

阮劇團策畫首屆「劇場公眾節」，今起至10月6日將在嘉義縣表演藝術中心登場，策展人丁穎茵以解鎖民雄為題，策畫「民雄交流道2：倒車顯影」、「民雄橫著走」展覽，以及多場工作坊與講座，盼將「劇場公眾節」打造成一個能產生對話、激盪創意的平台。

「民雄交流道2：倒車顯影」展覽有如超迷你版的文博會，阮劇團成員用自己的角度呈現各鄉鎮獨特的DNA，並聯合七星藥局、仁偉書局、打貓街坊文化協會、葫蘆軒戲劇文化工作室等夥伴，分享地方創生的心得。

「民雄橫著走」展覽是由阮劇團顧軒、莊雄偉、沈建緯共同提出的創作提案，邀請鹿草、溪口、阿里山、大林、民雄等地的講者參與，還有阮劇團成員親自帶領的工作坊，邀請民眾透過參與式共創、共學，與地方產生連結。