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阮劇團「劇場公眾節」限時3天登場 連結嘉義在地故事

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供

阮劇團策畫首屆「劇場公眾節」，今起至10月6日將在嘉義縣表演藝術中心登場，策展人丁穎茵以解鎖民雄為題，策畫「民雄交流道2：倒車顯影」、「民雄橫著走」展覽，以及多場工作坊與講座，盼將「劇場公眾節」打造成一個能產生對話、激盪創意的平台。

「民雄交流道2：倒車顯影」展覽有如超迷你版的文博會，阮劇團成員用自己的角度呈現各鄉鎮獨特的DNA，並聯合七星藥局、仁偉書局、打貓街坊文化協會、葫蘆軒戲劇文化工作室等夥伴，分享地方創生的心得。

「民雄橫著走」展覽是由阮劇團顧軒、莊雄偉、沈建緯共同提出的創作提案，邀請鹿草、溪口、阿里山、大林、民雄等地的講者參與，還有阮劇團成員親自帶領的工作坊，邀請民眾透過參與式共創、共學，與地方產生連結。

丁穎茵說，嘉義是阮劇團孕育之地，盼透過戲劇公眾節讓民眾了解本土文化、認識地方記憶，再從藝術展演看見更多想像，思考自己能為這塊土地創造什麼。阮劇團藝術總監汪兆謙說，在劇場公眾節探索過程，所有獨特記憶與故事都會透過參與者的眼光而重新詮釋。

阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團今年首次推出「劇場公眾節」，今起在民雄表演藝術中心登場，連結嘉義在地故事。圖／嘉義縣政府提供

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