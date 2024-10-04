逾40分鐘國慶焰火秀在雲林登場 最佳觀賞點曝光

今年國慶焰火系列表演活動，將在10日晚上8點在雲林虎尾高鐵特定區施放，國慶籌備委員會表示，此次焰火數量高達近3萬發，施放時間長達41分鐘，歡迎遊客前來參與，雲林縣府更規劃11個觀賞點，可遠眺看到最清楚的焰火秀。

慶籌會4日舉辦記者會說明國慶焰火最新進度，主任委員韓國瑜表示，雲林縣政府首次承辦國慶焰火，現場特別邀請樂興之時規劃50人管絃樂團，演奏創作國慶焰火在雲林主題曲，晚會現場有雲林著名的霹靂布袋戲，還有長達600秒的無人機夜空秀，秒秒精彩。

雲林縣副縣長謝淑亞說明，搭配焰火活動，10月也進行系列活動規劃，像是10月5、6日有西螺大橋藝陣文化祭、10月11日至13日有國際偶戲節，以及19日到21日農機暨資材展與中臺灣農產品展售會，10月25、26日還有臺灣咖啡節。

為方便民眾觀賞璀璨焰火秀，謝淑亞補充，縣府今年規劃11處推薦觀賞點，包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路－堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村，都能遠眺看到最璀璨的焰火秀。

若不方便前來的民眾，也能透過「雲林縣政府」及「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁上同步直播。