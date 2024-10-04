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南市推舊手機抽iPhone、筆電 回收前記得做「3步驟」
台南市環保局推出舊手機回收，即時起至31日，將家中閒置的手機帶到指定回收點，不僅可換電信業者點數或購物金、生活用品等，還能獲得抽獎序號，有機會抽中ASUS筆電、iPhone 16、Samsung S24等大獎，每回收3支手機，還能多一次抽獎機會，回收越多，中獎機會越高
環保局表示，不論是老舊的按鍵手機或是智慧型手機（手機必須包含主機板與外殼），都可以回收。實體回收點如超商提供購物金、電信業者提供回饋點數或購物金，環保局指定地點（藏金閣1館、藏金閣2館、新營區、龍崎區、關廟區、學甲區、永康區、鹽水區清潔隊）則提供回收送培養土或民生用品，另也能透過蝦皮購物平台進行線上回收，只要上網填資料就可到府回收，不出門也能抽大獎。
環保局指出，手機汰換率高，電子廢棄物量驚人，手機回收月不僅能保護環境，還有機會贏取豐富大獎！提醒大家抽獎登錄期限到今年11月11日中午12時，每人最多可登錄15組抽獎序號。
環保局長許仁澤提醒，回收手機前一定要遵循「檢、刪、排」三步驟：第一，檢視家中閒置的手機；第二，刪除個資，將手機恢復原廠設定；第三，將手機送到指定回收點，機會有限，民眾可得把握機會。
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