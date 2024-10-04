嘉縣危險管制區域撤銷 阿里山森林遊樂區恢復入園
嘉義縣政府今天上午公告，輕度颱風山陀兒已減弱為熱帶性低氣壓，依據災害防救法規定，撤銷登山遊憩區、行水區、港口等危險管制區域。阿里山國家森林遊樂區恢復入園。
縣府表示，清晨5時30分撤銷下列危險管制區域，包括阿里山鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉及番路鄉等登山遊憩區，本轄八掌溪、赤蘭溪、朴子溪、牛稠溪、三疊溪及北港溪等行水區域及東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港。
林業及自然保育署嘉義分署說，巡視阿里山國家森林遊樂區確認遊園安全後，結束3天封園，今天上午10時開放遊客進場。不過雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲遊客暫時勿前往山區步道，以維自身安全。
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