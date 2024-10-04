快訊

山陀兒颱風「超特殊」！ 創5大紀錄 氣象署慶幸1情況

朝野繼續戰！藍白聯手56比50 再度封殺總預算

電價罕見1年漲2次…還需2千億元補貼？經長郭智輝這樣說

嘉縣危險管制區域撤銷 阿里山森林遊樂區恢復入園

中央社／ 嘉義縣4日電
山陀兒颱風登陸前，嘉縣連放3天颱風假，熱門人氣景點阿里山國家森林遊樂區休園，沒有遊客，飯店旅宿及名產賣店減少收益。圖／林保署嘉義分署提供 魯永明
山陀兒颱風登陸前，嘉縣連放3天颱風假，熱門人氣景點阿里山國家森林遊樂區休園，沒有遊客，飯店旅宿及名產賣店減少收益。圖／林保署嘉義分署提供 魯永明

嘉義縣政府今天上午公告，輕度颱風山陀兒已減弱為熱帶性低氣壓，依據災害防救法規定，撤銷登山遊憩區、行水區、港口等危險管制區域。阿里山國家森林遊樂區恢復入園。

縣府表示，清晨5時30分撤銷下列危險管制區域，包括阿里山鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉及番路鄉等登山遊憩區，本轄八掌溪、赤蘭溪、朴子溪、牛稠溪、三疊溪及北港溪等行水區域及東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港。

林業及自然保育署嘉義分署說，巡視阿里山國家森林遊樂區確認遊園安全後，結束3天封園，今天上午10時開放遊客進場。不過雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲遊客暫時勿前往山區步道，以維自身安全。

嘉義 森林遊樂區 阿里山

延伸閱讀

到屏東健行去！南迴公路上的綠色帽子－雙流森林遊樂區「帽子山」

颱風山陀兒來襲 林業署：森林遊樂區全數休園

阿里山山椒魚護卵萌樣 卵串套頭宛如「波堤獅」

林業署：北、東部森林遊樂區擬29日預警性休園

相關新聞

南市推舊手機抽iPhone、筆電 回收前記得做「3步驟」

台南市環保局推出舊手機回收，即時起至31日，將家中閒置的手機帶到指定回收點，不僅可換電信業者點數或購物金、生活用品等，還...

嘉縣危險管制區域撤銷 阿里山森林遊樂區恢復入園

嘉義縣政府今天上午公告，輕度颱風山陀兒已減弱為熱帶性低氣壓，依據災害防救法規定，撤銷登山遊憩區、行水區、港口等危險管制區...

改建橋沒拓路 國1仁德交流道周邊更塞

台南市府為整治三爺溪河道瓶頸段，改建國一仁德交流道下方萬代橋，8月完工後，議員指出，民眾抱怨仁德交流道周邊塞車更嚴重；交...

嘉市行人號誌 火雞伴小綠人

嘉義市民族、文化路口，以及中正路、興中街、光華路交叉路口的小綠人行人號誌燈上方，多了火雞圖案，市府結合青年創意，跨域合作...

可以倒垃圾了！南市37區明天恢復收運垃圾時間和路線

山陀兒颱風影響減弱，台南市政府宣布明天正常上班，37區垃圾收運也恢復正常時間和路線，環保局提醒明天有回收車路線是七股、下...

2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽 今起受理報名

2024黑面琵鷺保育季公告20日在台南市七股區正王府登場，主辦單位今天宣布今年增加「我愛黑琵」寫生比賽，即日起受理報名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。